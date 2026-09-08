İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak’ta, 5 Eylül gecesi saat 00.15 sıralarında iki aracın karıştığı maddi hasarlı bir trafik kazası yaşandı. Şikâyetçinin savcılık ifadesine göre, seyir halindeyken çakarlı bir araç hızla gelerek otomobiline çarptı. Kaza sonrasında çekilen görüntülerde şikâyetçi, karşı araçta Cumhurbaşkanlığı forsu bulunduğunu ve aracın çakarlı olduğunu söylerken, “Şoförü kaçırdılar” diyerek olaya müdahale edenlere tepki gösterdi. Şikâyetçi ayrıca trafik polislerinin yaklaşık yarım saat boyunca olay yerine gelmediğini iddia etti.

“FORSLU ARACIN ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI”

Şikâyetçinin anlatımına göre kazaya karışan çakarlı araçta toplam üç kişi bulunuyordu. İddiaya göre, aracı kullanan kişi kazanın ardından araçtan indi ve daha sonra sivil giyimli kişiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Şikâyet dilekçesinde, bu kişilerin sivil polis olduğu ileri sürüldü. Şikâyetçi, araçtan daha sonra başka bir kişinin inerek kendisinin sürücü olduğunu söylediğini, ancak direksiyonda o kişinin bulunmadığını savundu.

ARAÇTA “CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VE RESMİ ARAÇ” KARTI

Kaza sonrasında çekilen görüntülerde aracın ön bölümünde Cumhurbaşkanlığı forsu ve “resmi araç” ibareli bir kart bulunduğu görüldü. Şikâyetçi de savcılık ifadesinde bu ayrıntıyı anlattı. Ancak aracın gerçekten Cumhurbaşkanlığına tahsisli olup olmadığı, kartın hangi kuruma veya kişiye ait olduğu ya da usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

“ÇAKARLI ARAÇTAKİ ÜÇ KİŞİ DE ALKOLLÜYDÜ”

Şikâyetçi, araçtan inen kişilerin yoğun şekilde alkol koktuğunu ileri sürdü. Savcılık ifadesinde, polislerden bu kişilere alkol kontrolü yapılmasını istediğini ancak talebinin karşılanmadığını öne sürdü. Kaza anından hemen sonra çektiği videolarda da “Hepsi alkollü” ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA TEHDİT VE DARP İDDİASI

Olayın ardından şikâyetçi savcılığa başvurdu. İfadesine göre, şikâyetçi olacağını söylemesinin ardından kendisine “Sana bir milyon lira ceza yazdırmazsam…” şeklinde tehdit içerikli bir ifade kullanıldı.

Şikâyetçi ayrıca karakolda kendisine bir tutanak imzalatılmak istendiğini, içeriğini kabul etmediği için imzalamadığını ve bunun üzerine bir polis memurunun göğsüne vurduğunu öne sürdü. Bu polis memurundan da şikâyetçi olduğunu belirtti.

OLAY YERİ TUTANAĞINDA SÜRÜCÜ ADI YOK

Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise kaza sonrasında düzenlenen olay yeri tutanağı. Tutanakta kazaya karışan çakarlı araca ilişkin bilgiler yer alırken, aracı kullanan kişiye ait bölüm boş bırakıldı. Yani belgede sürücünün adı yazılmadı.

Şikâyet dosyasına giren yeni görüntüde, aracı kullandığı öne sürülen kişinin olay yerinden fotoğraf karesi de dosyaya girdi. Yüzü açık şekilde görülen kişinin kimliği henüz resmi olarak doğrulanmadı. Görüntünün, şikâyetçinin “şoför kaçırıldı” iddiasını destekleyip desteklemediği ise savcılık soruşturması kapsamında yapılacak incelemeyle netleşecek.

Çakarlı aracı kim kullanıyordu, sürücü neden tutanağa yazılmadı, olay yerinden uzaklaştırılan kişi gerçekten şoför müydü, neden alkol kontrolü yapılmadı, trafik polisi neden gecikmeli geldi soruların suç duyurusu sonrası yanıt bulup bulmayacağı merak konusu…