Memurlar.net'in haberine göre; Devlet memurlarının internet üzerinden yürüttüğü ek gelir faaliyetlerine ilişkin kritik bir hukuki sınır çizildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı (eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği), kamu görevlilerinin dijital mecralardan gelir elde etmesinin kanuna aykırı olduğuna hükmetti. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) iletilen resmi görüşte; web sitesi içerik üreticiliği, mobil uygulama geliştiriciliği ve YouTube gibi sosyal medya platformlarından sağlanan kazançların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun "Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı" kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Dijital Gelirler de "Ticaret" Sayıldı

Karara göre, 657 sayılı Kanun'un 28. maddesinde yer alan ticaret yasağı esnetilmeyecek. İnternet ortamında yapılan içerik üretimi veya yazılım geliştirme faaliyetleri teknik olarak "dijital" olsa da elde edilen kazanç kanunen ticari faaliyet kabul edilecek.

Disiplin Cezası Gündemde

Alınan bu kararla birlikte, internet üzerinden gelir elde ettiği tespit edilen kamu görevlileri disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilecek. Mevzuata göre ticaret yasağını ihlal eden memurlar hakkında "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" gibi ciddi disiplin cezaları uygulanabiliyor.

Uzmanlar, sosyal medya platformlarında reklam geliri aktif olan, üyelik sistemiyle içerik satan veya uygulama mağazalarından ödeme alan devlet memurlarının disiplin yaptırımlarına maruz kalmamak adına bu faaliyetlerini durdurması veya yasal çerçeveye uygun hale getirmesi gerektiğini ifade ediyor.