Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’i 103 yıl önce bugün kurdu. Gençlere emanet etti. Harcı atalarımızın azmi, şehitlerimizin kanıyla karıldı. Temelinde de işte bu inanç vardı:

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet’i 103 yıl önce bugün kurdu. Gençlere emanet etti. Harcı atalarımızın azmi, şehitlerimizin kanıyla karıldı. Temelinde de işte bu inanç vardı:

Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 22 Haziran 1919/AMASYA GENELGESİ

Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. 23 Temmuz 1919/ERZURUM KONGRESİ

Kuvayı Milliye tek kuvvettir ve milli irade hakim kılınacaktır. 4 Eylül 1919/SİVAS KONGRESİ

Mecliste oluşan milli irade vatanın kaderine el koymuştur. 23 Nisan 1920/ANKARA TBMM’NİN AÇILIŞI

Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. 13 Eylül 1921SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ

Allah Türk milletini ve ordusunu koruyacaktır. Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir. 26 Ağustos 1922 AFYONKARAHİSAR KOCATEPE

Asıl mücadele şimdi başlıyor. Şimdi cehaletle yoksullukla savaşacağız ve ülkeyi muasır medeniyetler

seviyesine çıkaracağız. 9 Eylül 1922/İZMİR

Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923/ANKARA

Cumhuriyete yakışır coşku

Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını coşku, minnet, saygı ve umutla kutluyoruz. Kutlamalar dünden başladı. Genci, yaşlısı Türk bayraklarını evlere, işyerlerine astı, asıl coşku bugün.

Yağmurlu havaya rağmen Anıtkabir ziyaretçilerle doldu.

GÖLE DALDILAR

Adıyaman Belediyesi Yeni Mahalle Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevi’nde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Minik öğrenciler, hazırladıkları gösteriler ve seslendirdikleri marşlarla bayram coşkusunu yaşattı.

HAKKARİ

Hakkari’deki yürüyüşte Türk bayrakları taşındı.

Hakkari Yüksekova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşünde 110 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde Su Altı Arama Kurtarma (SAK) dalgıçları, baraj gölüne dalarak Türk bayrağı açtı.

Anıtkabir üzerinde Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

1919 METRE BAYRAK

Narlıdere Belediyesi, Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçe esnafına Türk Bayrağı dağıttı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Amanosların zirvesinde bulunan bin 500 metrekarelik dev al bayrak boyanarak yenilendi.

Samsun’da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi.

Didim’de miniklerin gösterisi

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bir gün önce kutladı.

Lise öğrencilerinden Cumhuriyet Postası

Kayseri’de lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde meşaleli kutlama programı düzenledi. Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri şiirler okudu, etkinlikte, bayrak, sis ve meşale gösterileri ile çeşitli koreografiler yapıldı. Etkinliği organize eden tarih öğretmeni Fatih Taşçı “Cumhuriyet’in değerini biz günümüz gençliğine onların anladığı dille anlatmak istedik. Yapay zekayı kullandık. Cumhuriyet Postası adıyla bir gazeteyi okulumuz öğrencileriyle beraber yazdık ve 1200 adet dağıttık. Ayrıca 1500 Türk bayrağı dağıttık” dedi.

Charles

İNGİLTERE KRALI 3. CHARLES

Kral kutlama

İngiltere Kralı 3. Charles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yolladı. Charles mesajında şunları söyledi: “Cumhuriyet Bayramınız vesilesiyle, eşim ve ben, Zat-ı Devletlerinize ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına içten tebriklerimizi ve en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu özel gün, milletlerimiz arasındaki kalıcı dostluğu vurgulamak için değerli bir fırsat sunmaktadır. İkili bağlarımızın gücü beni memnun ediyor.”

ALTERNATİF GÜZERGÂH BELİRLENDİ

İstanbul’da bugün bu yollar kapanıyor

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri.

- 10. Yıl Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri.

- Edirnekapıdan Vatan Caddesi girişleri.

- Oğuzhan Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri.

- Sofular Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri.

- Halıcılar Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri.

- Akdeniz Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri.

- Akşemsettin Caddesi’nden Vatan Caddesi girişleri.

- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri.

- Keçeci Meydan Sokak’tan Vatan Caddesi girişleri.

- Hal Yolu güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri.

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar.

- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.

- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım.

- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR:

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- D 100 Karayolu.

İSTANBUL TAKSİM’DE CUMHURİYET ANITI’NA, ANTALYA’DA ATATÜRK ANITI’NA...

103’üncü yıl çelenkleri

Taksim’deki törende yeni seçilen İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal da yer aldı, “Cumhuriyete sahip çıkmak herkesin yurttaşlık görevidir” diye konuştu.

İSTANBUL

İBB Başkan Vekili Nuri Arslan ve İstanbul Valisi Davut Gül saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, önceki İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, yeni seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel de katıldı.

ANTALYA

Antalya’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunma töreni ile başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Antalya’da 30 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Konyaaltı Varyant’tan Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürecek fener alayı düzenlenecek.

ÇORUM

103 metrelik bayrakla yürüyüş

Çorum’un Osmancık ilçesinde, 103. yıl şerefine 103 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş düzenlendi.

Konserli kutlama

Adıyaman: Çelik 1 Kasım Pazar günü Adıyamanlılara konser verecek. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

Manisa: Turgutlu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Işın Karaca’yla kutlanacak.

Antalya: Büyükşehir Belediyesi’nin fener alayı ve Semicenk konseri 30 Ekim Cuma gününe ertelendi.

Ankara Gölbaşı: Bugün saat 20.00’de TED Ata Sahne’de şarkıcı Kıraç sevilen şarkılarını seslendirecek.

İstanbul’da özel coşku

İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birçok noktasında düzenlediği etkinlik, söyleşiler ve konserlerle kutlayacak.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kutlamalar saat 18.00’de Arem & Arman’ın performansıyla başlayacak, ardından Simge konser verecek.

Bağcılar Meydanı’nda saat 20.00’de Emre Aydın sahneye çıkacak.

Şişli’de saat 20.00’da Hüsnü Arıkan sahnede olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL VE MANSUR YAVAŞ MESAJLA KUTLADI

‘Umudumuz ve en doğru yol haritamız’

ERDOĞAN: COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü Türk dünyasından seçkin konuklarımız ile büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Türk dünyası olarak sarsılmaz kardeşliğimize dinamit koymak isteyenlerin karşısına inanıyorum ki yine birlik ve beraberlikle dikileceğiz.”

ÖZEL: DEĞERLERDEN TAVİZ VERMEYİZ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel: “Partimizin adı YENİ, ancak dayandığımız irade Cumhuriyet kadar köklüdür. İnancımız, bir asır önce olduğu gibi bugün de aynıdır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden, Cumhuriyetimizin değer ve kazanımlarından asla taviz vermeyeceğiz.”

YAVAŞ: YAŞASIN CUMHURİYET DİYELİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankaralıları fener alayına çağırdı. Yavaş “29 Ekim’de Zafer Meydanı’ndan 2. Meclis’e yürüyoruz. Hep beraber Yaşasın Cumhuriyet! diyelim” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Cumhuriyet, umudumuz ve en doğru yol haritamız” dedi.