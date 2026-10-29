Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Belekler Mahallesi'ndeki Belekler Şehit Hüseyin Topçu İlkokulu'nda eğitim, sadece bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürdürülüyor. 2014 yılından önce belde statüsünde olan mahalledeki nüfusun azalmasıyla birlikte okuldaki öğrenci sayıda da günden güne azalıp, bu yıl 1'e düştü.

TÖRENDE 1 ÖĞRETMEN VE 1 ÖĞRENCİ YER ALDI

Öğretmen Fatih Yalçınkaya ve 3'üncü sınıf öğrencisi Hatice Gökmen, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü okulda düzenlenen törenle kutladı. Törende 1 öğretmen ve 1 öğrenciyi, ailesi ve mahalleli de yalnız bırakmadı.

'İŞTE CUMHURİYET TAM OLARAK BUDUR'

Törende konuşan öğretmen Fatih Yalçınkaya, “Ülkemizin dört bir yanında devasa meydanlarda, binlerce öğrencinin toplandığı okullarda çok büyük bir coşku var. Ama bilmeni isterim ki, bizim bu küçük okulumuzda seninle baş başa kutladığımız bu bayram, o büyük meydanlardaki coşkudan çok daha anlamlı, çok daha özel. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i ilan ederken tam olarak bu günü yani seni ve beni hayal etmişti. O ‘Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerini kimsesidir’ derken ülkenin en ücra köşesindeki tek bir çocuğun eğitim hakkından, aydınlık geleceğinden bahsediyordu. İşte Cumhuriyet tam olarak budur. Bugün bu okulda tek öğrenci olabilirsin. Ama sakın unutma, sen bu ülkenin sadece bir öğrencisi değil, Cumhuriyet'in ta kendisisin. Biz bugün burada belki iki kişiyiz ama arkamızda koca bir milletin tarihi, sevgisi ve gücü var. Bu okulda yaktığımız eğitim ışığıyla Cumhuriyetimizin değerlerini sonsuza dek yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

'3 GÜN BOYUNCA TÖRENE HAZIRLANDIK'

Okulun tek öğrencisi Hatice Gökmen, yalnızlık çektiğini ancak öğretmeninin kendisine arkadaş olduğunu söyledi. Gökmen, “Tek başıma olmam biraz üzücü hissettiriyor. Ama öğretmenimle arkadaş gibi vakit geçiriyoruz. Birlikte oyunlar oynuyoruz. Geçen sene bir arkadaşım vardı ama o ortaokula geçti ve ben yalnız kaldım. Okulda arkadaşımın olmaması üzücü ama öğretmenimin olması sevindirici. Hem arkadaşım hem öğretmenim oldu. 3 gün boyunca törene hazırlandık. Biraz heyecanlandım ama sonra geçti. Aileme ve mahalle sakinlerine beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim” dedi.