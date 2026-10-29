Cumhuriyet Bayramı'nın hemen ardından gökyüzünde ilginç bir manzara ortaya çıkacak. 30 Ekim gecesi Ay ve iki parlak yıldız, gökyüzünde üçgen şeklinde görünecek. Ay ve yıldızların bir araya geldiği bu görüntü, uygun hava koşullarında Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek.

Ay ve iki yıldız aynı manzarada buluşacak

Gökyüzünde üçgen görüntüsünü oluşturacak yıldızlar, farklı renkleriyle dikkat çekiyor. Boğa Takımyıldızı'nın en parlak yıldızlarından Aldebaran, turuncu rengiyle öne çıkıyor. Dünya'dan yaklaşık 65 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldız, çıplak gözle görülebiliyor.

Orion Takımyıldızı'nda yer alan Betelgeuse ise kırmızı rengiyle tanınıyor. Kırmızı süper dev sınıfındaki yıldız, devasa boyutlarıyla gökbilimcilerin ilgisini çekiyor.

30 Ekim gecesi Ay, Aldebaran ve Betelgeuse gökyüzünde üçgen oluşturuyormuş gibi görünecek. Ancak bu görüntü, üç gök cisminin uzayda birbirine yakın olduğu anlamına gelmiyor. Üçgen şekli, Dünya'dan bakıldığında gökyüzündeki konumlarından kaynaklanıyor.

Gökyüzündeki üçgen nasıl izlenecek?

Bu gökyüzü manzarasını izlemek için teleskop veya dürbün gerekmiyor. Aldebaran ve Betelgeuse, yeterince parlak oldukları için uygun koşullarda çıplak gözle görülebiliyor.

Gözlem için gökyüzünün açık olduğu bir yer seçmek yeterli. Şehir ışıklarından uzak bölgeler görüşü kolaylaştırabilir ancak hava koşulları elverdiğinde yıldızlar şehirlerden de izlenebilir.

30 Ekim gecesi gökyüzünü gözlemlemek isteyenlerin, Ay ve yıldızların ufkun üzerinde bulunduğu saatleri tercih etmesi gerekiyor. Havanın açık olması durumunda bu üçgen görüntüsü Türkiye'den de gözlemlenebilecek.

Astrolojide dürüstlük ve başarı teması öne çıkıyor

30 Ekim gecesi Ay ve iki yıldızın oluşturacağı görüntü astronomik açıdan dikkat çekerken, astrolojik yorumlarda Aldebaran yıldızı farklı anlamlarla ilişkilendiriliyor. Geleneksel astrolojide dört Kraliyet Yıldızı'ndan biri kabul edilen Aldebaran, başarı, liderlik, ticaret ve dürüstlük temalarıyla anılıyor. “Doğu'nun Gözcüsü” olarak da bilinen yıldızın, başarıya ulaşmak için etik değerlere bağlı kalmayı simgelediğine inanılıyor.

Astrolojik yorumlara göre Aldebaran'ın etkisiyle ilişkilendirilen dönemlerde dürüstlük ve ahlaki ilkelerle hareket eden kişilerin kariyer ve finans alanlarında başarı elde etmesi, emeklerinin karşılığını alması bekleniyor. Buna karşılık aşırı hırs, kibir ve etik değerlerden uzaklaşmanın itibar kaybıyla sonuçlanabileceği düşünülüyor.

Ancak bu yorumlar astrolojik inanışlara dayanıyor; yıldızların veya gökyüzündeki hizalanmaların insanların kariyerini, finansal durumunu ya da geleceğini belirlediğine ilişkin bilimsel kanıt bulunmuyor. 30 Ekim gecesi yaşanacak gökyüzü olayı ise Ay ve yıldızların Dünya'dan bakıldığında oluşturacağı görünür üçgen şekliyle ilgili.