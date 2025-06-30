Cumhuriyete karşı 1925’te silahlı isyan başlatan ve İstiklal Mahkemesi kararıyla idam edilen Şeyh Sait, ölümünün 100. yılında Cumhuriyet Meydanı’nda anıldı. Palevi Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte yapılan açıklamalar, Cumhuriyet değerlerine ve laikliğe açıkça meydan okudu.

CUMHURİYET DÜŞMANINI CUMHURİYET MEYDANINDA ANDILAR

Cumhuriyete karşı silahlı isyan başlatarak binlerce insanın ölümüne neden olan ve İstiklal Mahkemesi kararıyla idam edilen Şeyh Sait, ölümünün 100. yıldönümünde tartışmalı bir şekilde anıldı. Etkinliğin yapıldığı yerin ise Cumhuriyet Meydanı olması dikkat çekti. İsyanı bastırmak için kurulan İstiklal Mahkemeleri tarafından yargılanıp idam edilen Şeyh Sait’in, Cumhuriyetin simgesel alanlarından birinde anılması tepki çekti.

İlim Kültür Yardım ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Baki Çağatay, Şeyh Sait’i “Ulema-ül Mille” olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Birincisi Ulema ulmilla İkincisi Ulema Ud devle Üçüncüsü Ulema Ul Umme Böyle 3 çeşit âlim vardır Peki nedir bu ifadelerin anlamı. Sizin anladığınız manada yani millet âlimleri derken buradaki milletten kasıt din ve Tevhid anlamındadır. Bazı âlimler Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına göre hareket ederler. Allah azze ve celle onlardan ne istiyorsa onu yerine getirmeye çalışırlar.”

TARİHİ GERÇEKLER GÖRMEZDEN GELİNDİ

Şeyh Said ve yandaşlarının 1925 yılında, çok sayıda masum sivilin ölümüne ve doğuda büyük bir güvenlik krizine yol açan isyanı bastırılmış, ardından mahkeme kararıyla idam edilmişti. Ancak anma etkinliğinde bu gerçekler dile getirilmeden, Şeyh Sait adeta bir “mazlum” gibi sunuldu.