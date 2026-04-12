Cem YILDIRIM

Okulları cemaatlere ve tarikatlara teslim eden, geldiği günden bu yana Atatürk karşıtı ve düşmanı olan herkese koltuk çıkan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yine tepki çeken bir olaya imza attı.

Tekin, uzun süredir iktidar trolü gibi hareket eden tarihçi yazar Ali Akbaş’ın imzaladığı “GARGAT: Kemalist Esaretin Gerçek Sahipleri” kitabını aldı. Tekin, sonra kitapla poz verdi. Trol Akbaş’ın, sosyal medya hesabında “Kahrolsun Kemalizm”, “En büyük düşmanım Kemalizm”, “Antikemalistim, şeriatçıyım”, “Kahrolsun Kemalizm, Yaşasın Şeriat” şeklinde paylaşımları bulunuyor.

‘HİÇ UTANMIYORLAR’

Kitabı veren kişiyle çekildiği fotoğrafı paylaşan Tekin’e sosyal medyada şöyle tepki gösterildi: “Gayri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in elindeki kitabın adı ‘Kemalist esaretin gerçek sahipleri!’ Kitabın yazarı ise bir sosyal medya trolü! Bunların derdi ne milli eğitim ne de Türkiye’nin kalkınması; bunların tek derdi laik demokratik Cumhuriyeti yıkmak! Ve artık bunu saklama gereği bile duymuyorlar!”