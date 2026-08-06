Yüksek Askeri Şura'nın 2026 kararlarıyla tuğgeneralliğe yükselen Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali olarak tarihe geçti. Karapınar'ın meslek hayatını değiştiren tercih ise yıllar önce aldığı kritik bir kararla başladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak büyük bir başarıya imza atan Karapınar, aldığı özel davet mektubunun ardından tıp okumayı bırakarak savaş pilotu olma hayalinin peşinden gitti ve TSK tarihine adını yazdırdı.

BEYAZ ÖNLÜĞÜ BIRAKIP GÖKYÜZÜNÜ SEÇTİ

Tarihe geçen bu terfinin ardında ise oldukça ilham verici bir başarı hikayesi yatıyor. 1977 yılında dünyaya gelen tecrübeli savaş pilotu Özlem İyidilli Karapınar, lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Ancak yüksek başarılı öğrencilere gönderilen özel bir davet mektubu, onun tüm kariyer planlarını değiştirmesine neden oldu. Hava Harp Okulu'ndan gelen bu daveti değerlendiren Karapınar, beyaz önlüğü bırakarak asker üniforması giymeye karar verdi.

'İLK HAVACI KADIN PAŞA' OLDU!

Deneyimli subay, 2026 YAŞ kararları kapsamında tuğgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri'nin "ilk kadın paşası" olarak tarihe geçti. 2023 yılındaki YAŞ kararları kapsamında tuğamiralliğe yükseltilen Albay Gökçen Fırat, Cumhuriyetin ilk kadın amirali olmuştu.

"EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEYİN UÇMAK OLDUĞUNU ANLADIM"

Hava Harp Okulu'na katıldıktan sonra katıldığı ön uçuş eğitimleri, Karapınar'ın havacılığa olan tutkusunu daha da perçinledi. Bu eğitimlerin ardından savaş pilotu olmaya kesin karar veren tecrübeli asker, gökyüzüne olan sevdasını henüz yolun başındayken kamuoyuyla paylaşmıştı. 1998 yılında Hürriyet gazetesine verdiği bir demeçte uçuş tutkusunu anlatan Karapınar, Yalova'daki ön uçuş programından sonra dünyada en çok istediği şeyin uçmak olduğunu anladığını ifade etmişti.

Alınan karar kapsamında Hava Pilot Albay Özlem Karapınar, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla tuğgeneral rütbesiyle görev yapmaya başlayacak. Karapınar, böylece Türk Hava Kuvvetleri tarihinde general rütbesine ulaşan ilk kadın subay ünvanını aldı.

AİLESİNDE ÇANAKKALE VE KORE GAZİLERİ VAR

Yeni kadın general Özlem Karapınar'ın askeri geçmişi yalnızca kendi kariyeriyle değil, ailesinin kahramanlık hikayeleriyle de dikkat çekiyor.

Karapınar'ın ikinci kuşak dedesi Molla Halil'in, Çanakkale Savaşı sırasında 12 kurşunla yaralanmasına rağmen hayatta kaldığı ve gazi olduğu belirtiliyor.

Ailenin bir diğer gurur kaynağı ise Kore Savaşı gazisi olan büyük amca Ethem İyidilli. Karapınar'ın askeri kariyerindeki yükselişinin, ailesindeki bu tarihi mirasla da anlam kazandığı ifade ediliyor.

KADIN GENERAL VE AMİRAL SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Özlem Karapınar'ın terfisiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kadın general ve amiral sayısı 5'e çıktı.

2023 yılında Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın tuğamiral rütbesine yükselmesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ilk kez kadın amiral görev yapmaya başlamıştı. Yeni terfilerle birlikte kadın subayların TSK'nın farklı kuvvetlerinde üst rütbelerdeki temsili daha da arttı.

HAVA KUVVETLERİ'NDE KOMUTA DEĞİŞİKLİĞİ

YAŞ kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da görev değişikliği yaşandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk gerekçesiyle emekliye sevk edilirken, yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

YAŞ KARARLARIYLA KAPSAMLI TERFİ VE EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen YAŞ toplantısı, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü.

Toplantıda TSK personelinin terfi, atama ve emeklilik süreçleri değerlendirildi. Alınan kararlar doğrultusunda 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Ayrıca 24 generalin görev sürelerinin bir yıl, 530 albayın görev sürelerinin ise iki yıl uzatılması kararlaştırıldı. Yaş haddi nedeniyle 2 generalin 1 Eylül'den itibaren, kadrosuzluk nedeniyle ise 61 general ve amiralin 30 Ağustos'tan itibaren emekliye ayrılması kararı alındı.