Cem YILDIRIM

AKP iktidarında okullar tarikat ve cemaatlere teslim edildi. Bu konudaki son örnek de İzmir’de yaşandı. Kemalpaşa Merkez Cumhuriyet İlkokulu’nda Anadolu Gençlik Vakfı tarafından açılan yaz okulunda öğrencilere hep bir ağızdan Türkçe ve Arapça yemin ettirildi ve tekbir getirildi.

Yeminde “Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir ve benim şeriklerim yoktur ve ben size emrettim ve ben Müslümanlardanım. Tekbir… Allahu Ekber…” ifadeleri kullanıldı. “Okullar fiilen tarikat ve cemaat işgali altında” diyen Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay SÖZCÜ’ye konuştu:

‘MÜDÜRÜN HABERİ YOK’

- İzmir’deki ilkokulda yaşanan büyük bir skandaldır. Anadolu Gençlik Vakfı devlet okulunda Kur’an kursu açıyor.

- Dersleri de eğitimle ilgisi olmayan, ilahiyat öğrencisi veriyor. Çocuklara, Arapça yemin okutuluyor, laiklik çiğneniyor ve pedagojik cinayet işleniyor.

- Bu faaliyetler müdür okulda yokken yapılmış ve tepkiler üzerine ortaya çıktı. Okullar, tarikat ve cemaat yapılarına karşı savunmasız duruma geldi.

- Eğitimle ilgisi olmayan kişiler okullara giriyor. Çocuklarımız, tarikatların potansiyel müridi ve iktidarın siyasi devşirmesi yapılmak isteniyor.

‘GELECEK TEHLİKEDE’

- Ortaya çıkanların yanı sıra örtbas edilen vakalar da var. TÜGVA’dan İlim Yayma Cemiyeti’ne, iktidarın gençlik kollarından tarikatlara kadar birçok yapı devlet okullarında dilediğini yapıyor.

- Bu karanlık zihniyet, Cumhuriyet’in geleceğini karartıyor.

KENDİLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Anadolu Gençlik Vakfı’nın devlet okulunda açtığı Kur’an kursunda çocuklara dersi ilahiyat fakültesi öğrencisi veriyor. Üniversite öğrencisi, okulun bahçesinde çocukların yemin ettiği görüntüleri videoya çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Okulları tarikatlara teslim eden Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konu ile ilgili bir açıklama da yapılmadı.