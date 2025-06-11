Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Şarköy’ün İstiklal Mahallesi Kovalık mevkisinde meydana geldi. Spor kıyafetiyle ve cep telefonu olmadan yürüyüşe çıkan Bekmezci’den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Dron destekli arama çalışmaları sonucunda Bekmezci, yürüyüşe çıktığı noktadan yaklaşık 5 kilometre uzakta, Kızılcaterzi köyü Güventur mevkisindeki arazide saat 18.00 sıralarında bulundu.
Bitkin halde olan savcı, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.