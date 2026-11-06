Kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon skandalına yönelik soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılmasının ardından ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında verilen karar, siyasi ve adli tarihe geçti.

Kaya, Cumhuriyet tarihi boyunca yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamalarıyla cezaevine giren 4'üncü bakan olurken; "örgüt üyeliği" suçlaması isnat edilerek tutuklanan ilk bakan olma niteliğini taşıyor. Geçmiş dönemlerde benzer adli süreçlerle cezaevine giren diğer üç bakan "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "nüfuz ticareti" gibi suçlardan hüküm giymişti.

DAHA ÖNCE YOLSUZLUKTAN TUTUKLANAN BAKANLAR

Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar yolsuzluk, rüşvet ve görevi suiistimal iddialarıyla Yüce Divan'da yargılanarak ceza alan ve cezaevine giren bakanlar ile haklarındaki yargı süreçleri şu şekilde kaydedilmişti:

Tuncay Mataracı: 1977 seçimlerinde Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi ve ardından CHP'ye katıldı. 1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümette Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından "rüşvet almak" suçlaması başta olmak üzere 25 ayrı iddiayla Yüce Divan'a sevk edildi. 16 Mart 1982'de sonuçlanan davada 43 yıl ağır hapis ve 787 milyon 386 bin lira para cezasına çarptırıldı. İndirimlerle 36 yıla düşürülen cezasının yaklaşık 10,5 yılını cezaevinde tamamladıktan sonra 1991 yılında tahliye edildi.

Hilmi İşgüzar: 13, 14 ve 16. dönemlerde milletvekilliği yaptıktan sonra Güneş Motel sürecinin ardından CHP hükümetinde Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini üstlendi. 12 Eylül sonrasında "kayırma, yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiistimal ve menfaat temini suretiyle Bağ-Kur ile SSK'yı zarara uğratma" suçlamalarıyla Yüce Divan'a gönderildi. 12 Nisan 1982'de sonuçlanan yargılamada 9 yıl 8 ay ağır hapis ile 5 milyon 251 bin lira para cezasına mahkum edilerek cezaevine konuldu.

İsmail Özdağlar: 1984 yılında Turgut Özal başbakanlığında kurulan ANAP hükümetinde Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. Ortaya çıkan belgelerin ardından "rüşvet almak" ve "görevini kötüye kullanmak" iddialarıyla TBMM tarafından 15 Mayıs 1985'te Yüce Divan'a sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda 2 yıl hapis ve 30 bin lira ağır para cezasına çarptırıldı.

Tarihte bir bakanın düşünce suçundan tutuklanması haricinde, yolsuzluk dosyaları kapsamında tutuklanan Tuncay Mataracı, Hilmi İşgüzar ve İsmail Özdağlar'ın ardından cezaevine giren Fatma Betül Sayan Kaya, dosyasındaki "örgüt üyeliği" suçlamasıyla adli süreç bakımından bu isimlerden ayrıştı.