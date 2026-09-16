Sektör kaynaklarının aktardığına göre bu gece motorinin litresine 4 lira 68 kuruşluk zam kesinleşti. Böyle Cumhuriyet tarihinde ilk kez motorin grubunun litre fiyatı 100 lirayı aşacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir akaryakıt etiketlerine yansımayı sürdürüyor. Motorin grubunda netleşen 4,68 TL'lik fiyat artışının ardından akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar güncellenecek. Böylece akaryakıt istasyonlardaki çift haneli tabelaların da güncellenmesi 3 haneliye geçmesi bekleniyor.

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