

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Yükselen petrol fiyatları sonrası akaryakıt fiyatlarına da peş peşe zamlar geliyor.



Geçtiğimiz gün motorine gelen 6 lira 59 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarının aktardığına göre motorine 17 Eylül'de 4 lira 62 kuruş daha zam geliyor.

Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından motorine yeni bir zammın geleceğini paylaştı. İşte Aydilek'in paylaşımı:

17 Eylül 2026, akaryakıt yeni bir aşamaya geçiyor. İki haneli fiyatlar yerini üç haneliye bırakacak. Motorine bu gece yarısı 4,62 TL zam bekleniyor. Bir litre motorinin fiyatı 100 TL’yi aşacak. Tüm zamanların rekoru kırılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 80.26 TL Motorin litre fiyatı: 95.60 TL LPG litre fiyatı: 34.99 TL