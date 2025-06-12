Turkcell, fiber altyapıya ilişkin yeni imtiyaz sözleşmesi süreci öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Şirket kaynakları CNBC-e'ye yaptıkları açıklamada Turkcell'in beklenen ihalede yaklaşık 3 milyar dolarlık ödeme yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Son dönemde sağlanan finansmanların da bu hedef doğrultusunda planlandığı belirtildi.

Fiber altyapıda imtiyaz hakkına sahip olan operatör Türkiye’de sabit telekom altyapısının sahibi ve işletmecisi haline geliyor.

TURKCELL BOTAŞ İHALESİNİ KAZANMIŞTI

Turkcell Superonline, geçtiğimiz günlerde BOTAŞ'ın fiber optik kablo altyapısındaki elyafların kiraya verilmesi için açtığı ihaleyi kazanmıştı. Bu kapsamda taraflar arasında 2009'dan bu yana devam eden işbirliği, yeni anlaşma kapsamında yıllık 25,5 milyon dolarlık teklifin kabul edilmesiyle 15 yıl süreyle uzatılmıştı. CNBC-e'ye konuşan şirket kaynaklarına göre burada oluşan fiyatlama yeni imtiyaz sözleşmesi için kısmen bir gösterge ve hesaplama oluşturdu. BOTAŞ'tan kiralanan hat uzunluğunun yaklaşık 17 bin 500 kilometre olduğu belirtilirken Türk Telekom'un imtiyazında olan toplam fiber hat uzunluğu ise 474 bin kilometre uzunluğunda.

Turkcell ocak ayının sonunda Eurobond ihracıyla toplamda 1 milyar dolar fon sağlamış daha sonra bu finansman adımlarını Dubai İslam Bankası ile 150 milyon dolarlık ve Emirates NBD Bankası ile 100 milyon Euro'luk murabaha kredisi anlaşmaları takip etmişti. Turkcell mart ayında ise Çin Kalkınma Bankası ile yaklaşık 300 milyon Euro'luk finansman anlaşması imzalamıştı.

TÜRK TELEKOM'UN İMTİYAZ HAKKI 2026'DA SONA ERİYOR

Türk Telekom'un 25 yıllık imtiyaz hakkı 2026 itibarıyla doluyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal yaptığı açıklamalarda bu hakkın kendileri lehine yenilenmesini beklediklerini ifade etmişti. İmtiyaz hakkı Türk Telekom'a verilmezse şirket tüm altyapıyı çalışır şekilde devlete devredecek.

Bakanlık kaynakları imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi ve 5G ihalesi konusunda hazırlıkların halen devam ettiğini paylaştı.

BAKAN URALOĞLU DA İHALEDEN BAHSETMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da daha önce Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi hakkında, “Orada ayrıca bir ihale yapacağız. Şu anda fiber altyapının yüzde 80-90’a yakını bir operatörün elinde. Oradaki süreci, rekabet şartlarını, ihale sürecinde görmüş ve tespit etmiş olacağız” demişti.