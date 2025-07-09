AKP’li Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İBB Başkanlığı koltuğunda oturtulan AKP’li Mevlüt Uysal’ın döneminde, KİPTAŞ 5. Levent projesinden “kampanya” adı altında indirimler ile bazı satışlar yapılmıştı. Bu şekilde yaklaşık 200 üst düzey bürokrat, iş insanı ile KİPTAŞ yöneticisine ucuza daire satıldı. Bunların arasında kamuoyunda “Yeliz” olarak bilinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski şoförü de olan 26’ncı ve 27’nci dönem AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın da olduğu belirtilmişti. Çamlı’nın üç dairesini de liste satış fiyatından yaklaşık yüzde 22 oranında daha ucuza aldığı öne sürülüyor.

KANLI 1923 DARBESİ

“Yeliz” lakabıyla bilinen Çamlı, Cumhuriyet’in ilanını “kanlı darbe” olarak nitelemişti. Çamlı “Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, yeni, terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez” demişti. Çamlı, Meclis’te görüşmeler sürerken sosyal medyada canlı yayın açmış, ekran kamerasının kendisine dönmesiyle kimliği açığa çıkmıştı. Çamlı sosyal medyasında “Yeliz” adını kullanıyordu.

Bu arada Atatürkçü Düşünce Derneği, eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı hakkında suç duyurusunda bulundu.