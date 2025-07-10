Cumhuriyeti hedef alan ve 1923 için kanlı darbe diyen ve açıklamaları tepki çeken AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı cumhuriyetin savcılarını göreve çağırdı. Çamlı, "Devletimizin ilgili bütün kurumlarına, başta Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olmak üzere ve vatansever iletişim merkezleri medya kuruluşlarına çağrımdır..! Ve hasseten bütün cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum" dedi.

Son günlerde, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere ve birlikte organize bir şekilde hareket eden güruhun, bir hiç mesabesindeki cürmüyle, zengin millet, uydu değil merkez ve güçlü devlet olma davasına boynunu koyan şahsıma, hayvanat ve nebadatı da rahatsız edecek bir uslüpla "Cumhuriyete hakaret etti, kanlı darbe dedi" vs gibi bin türlü iftira ile çamur ve tantana içerikli saldırı, hakaret, tahkir ve tezyif etmeleri, hiç mesabesindeki şahsımı ve asırlık sıkıntılarla uğraşan devlet ve milletimizi rahatsız etmiştir..!

Cumhuriyet savcılarımızı bütün bu kirli akıl ve dil sahiplerine "gelin bakalım, bu adamın demediği bir şeyi dedi gibi gösterip, milleti niye tahrik edip hedef gösteriyorsunuz, niye gündemi zehirliyorsunuz, amacınız nedir? Bu kirli provokasyonu niye yapıyorsunuz ve bu kirli provokasyonu yapmayı size kim emretti? Kimden talimat aldınız..? Bu provokasyonu, yalanlarla dolu tahkiratı, ithamları ve açık iftiraları yapmakta amacınız nedir..?' diye sormaya davet ediyorum.