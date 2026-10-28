Bir ayda ikinci acı haber. Ankara’da intihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu’nun ardından Zonguldak’ta “Açım” diyen emekli polis Baskın Pekmen (51) ailesine “Size iyi bakamadım” notu bıraktı, canına kıydı.

VEKİLİN SAĞLIĞINA SAATTE 29 BİN LİRA

Maliye Bakanlığı verilerine göre, ocak-eylül döneminde milletvekilleri ve yakınlarının tedavi-ilaç-tıbbi malzeme giderleri için bütçeden 190 milyon lira çıktı. Meclis’in sağlık faturası günlük 696 bin, saatlik 29 bin liraya ulaştı. Asgari ücreti solladı. Vekillerin sağlık harcaması ağustosta 23 milyon lirayla rekor kırdı.

İŞSiZLİKTE 7 AYIN REKORU KIRILDI

TÜİK, eylül ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki ayagöre 0.5 puan artarak yüzde 8.4’e çıktı, 7 ayın zirvesine ulaştı. İşsizler ordusuna bir ayda 198 bin kişi daha eklendi, sayı 2.9 milyona geldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyon 762 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsizlerdeki yıllık artış 423 bine ulaştı.

Kaynak, foncuya akıyor emekçiye kuruyup kalıyor

DİSK’in ‘Ülkede Adalet’ eylemlerinin 10’uncusu Antalya’da yapıldı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu açlık iktidarın tercihinin sonucu” tespitini yaptı. “Kaynak var ama adalet yok. Bir asgari ücretlinin 6 bin yılda alacağı geliri bir avuç kişi 4 ayda fondan kazanıyor” dedi.

HALKIN GÜNDEMİ FON, ENFLASYON

Asal araştırma, 2 bin kişiyle yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. “Ekonominin en önemli sorunu nedir” sorusuna yüzde 26.5 “Fon-borsa krizi” yanıtını verdi. Yüzde 22.2’lik kesim “Enflasyon”dedi. Bunu, gıda ve kira fiyatlarındaki artış izledi. Vatandaşın yüzde 73’ü ise ekonomi yönetimine güvenmediğini belirtti.