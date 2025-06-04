HAYRANLIĞINI YAZDI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas (Tom) Barrack, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Anıtkabir’e yaptı. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Barrack, Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak Atatürk’e hayranlığını dile getirdi. Yazdığı mesaj diplomatik çevrelerde de dikkat çekti.

“KADER BİZE, SİZİ GETİRDİ”

Büyükelçi Barrack, deftere “Yüzyıllar boyunca nice büyük adamın hayalleri, birer vizyonun ötesine geçememiştir. Ancak, kader bizlere sizi getirerek, koca bir ülkenin kucakladığı bir hayali gerçekleştirmiştir” ifadelerini yazdı. Mesajını “Cumhuriyetinizin başka memleketteki oğullarından biri” sözleriyle tamamladı ve altına “Büyükelçi Tom Barrack” diye imza attı.

İLİŞKİLERDE YUMUŞAMA

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunarak resmen göreve başlayan Barrack’ın bu duygusal mesajı, Türkiye-ABD ilişkilerinde yumuşama sinyali olarak yorumlandı. Hem Atatürk’e gösterilen saygı hem de kullanılan sembolik ifadeler, büyükelçinin yeni dönemde farklı bir diplomatik üslup benimsediğini gösteriyor.