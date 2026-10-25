Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası, kalabalık tatil beldelerinden uzaklaşmak isteyenler için sakin yapısı, tarihi köyleri ve temiz deniziyle yeni bir kaçış rotası haline geldi. İşte Marmara Denizi'nin ortasında yer alan adanın öne çıkan özellikleri ve ulaşım detayları...

Türkiye genelinde Cunda, Bozcaada ve Gökçeada gibi yoğun ziyaretçi çeken popüler turizm merkezlerinin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler, Balıkesir sınırlarında yer alan Paşalimanı Adası'na yöneliyor. Yüksek yapılaşmadan uzak sade mimarisi, korunan koyları ve köklü geçmişiyle ada, sakin bir tatil arayanların yeni seyahat rotaları arasında ilk sıralara yerleşiyor.

PAŞALİMANI ADASI TATİLCİLERE NELER SUNUYOR?

Marmara Denizi'nin berrak sularına ev sahipliği yapan ada; tüplü dalış, serbest dalış, rüzgar sörfü ve yelken sporlarıyla ilgilenenler için uygun coğrafi koşullar barındırıyor. Yüksek katlı binaların ve yoğun kentleşmenin bulunmadığı ada sahası, zengin su altı canlılığı ve yürüyüş rotalarıyla doğaseverler ile manzara fotoğrafçılarına geniş imkanlar sağlıyor.

Antik dönemde "Halone" ve "Proti" adlarıyla anılan Paşalimanı Adası, geçmişte farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde devlet adamı Lala Mustafa Paşa ile anılan adanın sınırları içerisinde Paşalimanı, Harmanlı, Balıklı, Poyrazlı ve Tuzla olmak üzere beş yerleşim birimi bulunuyor. Geleneksel taş evleri ve yerel mahalle kültürü, ziyaretçilere özgün bir köy yaşamı sunuyor.

ADAYA ULAŞIM NASIL SAĞLANIYOR?

Büyükşehirlerin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için adaya ulaşım deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki iskeleden hareket eden feribotlarla yaklaşık 1 saatlik deniz seyahatinin ardından adaya varabiliyor. İzmir yönünden hareket eden tatilciler ise Erdek limanına yaklaşık 324 kilometrelik bir karayolu güzergahını izleyerek ulaşıyor.