YEŞİLÇAM EMEKÇİLERİ İÇİN TELİF HAVUZU KURMAK İSTİYOR

Kemal Sunal'ın filmlerinin izinsiz kullanımıyla ilgili geçmişte yaşanan hukuki mücadelelerin kendileri için de örnek olduğunu söyleyen Arkın, davalardan olumlu sonuç alınması halinde Yeşilçam emekçileri için bir destek mekanizması oluşturmayı hayal ettiğini belirtti.

Arkın, bu konuda şunları anlattı:

“Daha önce söylediğim gibi her mücadele bir örnektir ve daha önce verilmiş mücadeleler de bizim için örnek teşkil etmiştir. Biz ümitliyiz. Ciddiyetimizi daha keskin bir dille haykırdık. Arkın ailesi olarak daha önce de Yeşilçam emekçileri için defalarca kapılarına gittiğimiz yapımcılar hep kapıyı yüzümüze kapadılar. Biz yine de yazdığı kitaplarını satmaya çalışan, sağlık sorunları yaşayan, geçim sıkıntısı çeken emekçilerimize farklı platformlardan yardım eli uzattık. Onların bize kattıklarının yanında bizim yaptıklarımızın bahsi bile edilemez.

Benim hayalim, emekçilerimiz için bir havuz oluşturulması. Sadece telif değil, daha önce bahsettiğim yan ürün satışlarından da bu havuza aktarılması ve bu havuzda birikenlerin emekçilerimize, eğer artık aramızda değillerse çocuklarına, torunlarına aktarılması. Babaları, dedeleri, anneleri hayatını Yeşilçam'a adamışların ailelerinin sıkıntı çekmesi kabul edilemez.”