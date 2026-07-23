Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır'ın hazırladığı sürpriz doğum günü organizasyonu, duygusal anlara sahne oldu.

ÇOCUKLARINDAN ANLAMLI KUTLAMA

Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır, annelerinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla kutladı. Paylaşımda, "Annelerin annesi iyi ki varsın" notuna yer verildi.

BETÜL ARKIN'DAN DUYGULANDIRAN YANIT

Çocuklarının sürprizi karşısında duygulanan Betül Arkın ise sosyal medya hesabından, "Canlarım benim ne güzel kutlama yaptılar." ifadelerini kalp emojisiyle paylaştı.

Anne ve oğullarının samimi kareleri takipçilerinden çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı aldı.

CÜNEYT ARKIN'IN VEFATI SONRASI BUNALIMA GİRMİŞTİ

Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Betül Cüreklibatır, yaşadığı psikolojik sıkıntılar nedeniyle bir dönem tedavi gördüğünü söylemişti.. Cüreklibatır, "Cüneyt'ten sonra bir kez bunalıma girdim ve tedavi gördüm. 40 kiloya kadar düştüm. Şimdi toparlanmaya çalışıyorum. Çocuklarım beni de kaybetmesin." ifadelerini kullanmıştı.

BETÜL ARKIN CÜREKLİBATIR KİMDİR?

Betül Cüreklibatır, 1 Ocak 1947'de İstanbul'da dünyaya geldi. Fransız Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Air France'ın sınavını kazanarak hostes olarak çalıştı.

1969 yılında Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın ile evlenen Betül Arkın, Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır'ın annesidir. Betül Arkın ayrıca yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği Önce Hayaller Ölür, Vatandaş Rıza ve Şişeler filmlerinde de rol aldı.

Cüneyt Arkın ve Betül Arkın birbirleriyle toplam 2 kez evlenmiştir. İlk olarak 1970 yılında nikah masasına oturan çift, 1971'de boşanmış, ancak ayrılığa dayanamayarak kısa bir süre sonra 1972'de yeniden evlenmiş ve bu birlikteliği sanatçının 2022'deki vefatına kadar sürdürmüşlerdir.