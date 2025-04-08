Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik için TFF Müzesi'nde özel bir köşe açıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; federasyona 8 yıl başkan olarak hizmet veren Şenes Erzik için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan TFF Müzesi'nde özel bir köşe oluşturuldu.

HACIOSMANOĞLU 'KALDIRILSIN' TALİMATI VERMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu göreve geldikten sonra FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır için oluşturulan o bölümün kaldırılması talimatını vermişti.

Riva Tesisleri’nde bulunan ve Cüneyt Çakır’ın kariyerine ışık tutan bu köşe, hakemin ulusal ve uluslararası maçlarda kullandığı düdük, kartlar, kramponlar ve formalarının yanı sıra yönettiği önemli karşılaşmaların detaylarını içeriyordu.

Hacıosmanoğlu bu konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Cüneyt Çakır Avrupa'da top model ama Türkiye'de güçlü neredeyse oradan yana tavır koyan, bunların babası. Trabzonspor-Galatasaray maçında Denayer voleybolcu gibi blok yaptı oyna devam dedi. O köşeye yıllarca bizi yurt dışında temsil etmiş Onursal başkanımızın köşesini yapın talimatını verdim.

Erzik adına yapılan müzede FIFA ve UEFA'nın da onursal üyesi olan Şenes Erzik'in kişisel koleksiyonundan parçalar ve fotoğraflar yer alıyor. TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, birlikte köşesini inceleyerek Şenes Erzik'ten hatıralarını ve anekdotlarını dinledi. Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın yanı sıra TFF bünyesinde görev yapan profesyoneller de TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'le bir araya gelerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.