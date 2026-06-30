Komedyen Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gerekçe olarak, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gösterideki ifadeleri gösterildi.

Gazeteci Cüneyt,Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

-Yoldayız. İşte 10 saatlik yol gelmişiz bir akşam Santa Barbara'da mola vermişiz. Sabah kalktık yine bindik arabaya, bir 3 saatlik daha yolumuz var Los Angeles'a giderken.

-Baktım Kenan bir şey dinliyor. Öyle ben de bakıyorum, 'Ne dinliyorsun?' dedim. 'Yani yeni bir şeyin galası yayınlanıyor.' dedi. Bir stand-up'ın... Deniz Göktaş'ın son stand-up'ı. 'E' dedim 'aç da beraber dinleyelim.' yani niye tek dinliyorsun, biz de sıkılıyoruz yolda, zaten 10 saat gelmişiz.

-Açtı, dinlemeye başladık. İşte Deniz girdi, bir yuhalattı kendini, bir Fatih Altaylı'ya geçirdi, sonra lafı bize getirdi. Ve dedi ki, 'Ya bu Cüneyt'le Kenan beni çağırıyor.' dedi.

-'Ben' dedi 'gitmiyorum.' dedi. 'Şimdi ben nasıl gideceğim de oraya' dedi yani, 'Bunlar zaten...' o kelimeyi söylemeyeyim de 'Zaten' dedi 'uyuşturucu almış kafası var, Cüneyt sürekli kahkahalar atıyor.' dedi. 'İşte biraz azaltın falan' gibi bir laf etti yani sonrasında.

"Biz dinlerken şoke olduk"

-Şimdi biz şoke olduk arabada biliyor musun? Yani yolda bunu dinlerken... Kenan'la birbirimize baktık, 'Ya acaba doğru mu duyduk?' diye şey yaptık. Hani bir espri de hani öyle çok da gülüp geçebileceğin bir espri değil. Hatta Kenan dedi ki, 'Ya Allah Allah biraz ağır olmadı mı ya?' dedi yani.

-'Hani bizim bir uyuşturucuyla alakamız yok.' Hani daha önce biliyorsunuz ben YouTube'da ilk videoları çekmeye başladığımda, güldüğüm zaman insanlar şey yapıyordu, 'Ya bu neyin kafası? Harman Oldum...' Esrarında Harman Oldum diye bir şarkı var falan, onu koyuyorlardı. İşte 'Adam delirdi.' falan yapıyorlardı.

-Fakat Deniz'den böyle bir şey beklemiyoruz, ben de Kenan da. Hatta Kenan birkaç arkadaşını aradı Tuz Biber'den falan, 'Ya bu biraz ağır olmadı mı kardeşim? Türkiye'de böyle operasyonlar oluyor, insanlar bir ihbarla şey oluyor, sen gidiyorsun bunu tak diye böyle bir şey söylüyorsun.'

-Avukat arkadaşımız aradı, dedi ki: 'Ya yüzde 100' dedi 'cezalık bir şey bu.' dedi. 'Hemen dava açalım isterseniz.' dedi. Dedim, 'Ya bir dur.' Kenan'la dedik 'Ya bir duralım biz de yani, kimseyi aramaya gerek yok, boş ver.' yani şey, 'Hani söyledi, komik değil.'

-Dedim 'Ya biz de deriz ki' dedim 'eğer insanlar yani kahkaha attığı zaman illa aklına uyuşturucu geliyorsa...' Şimdi yani Deniz'in bu şeyini, sonrasında hepsini dinledik bir stand-up'ını... Yani Türkiye'nin bir anlamda şeyi gibi yani... Şeyi, neydi o? O kadar güldürüyor ki çünkü adam yaptığı esprilerle.

-Hani bizim kafamız böyle bu hale geliyorsa Deniz acaba ne kullanıyor diye merak ediyor insan yani. Ne kullanıyorsun ki bu kadar esprileri üretiyorsun yani?

-Bunlar kolay çıkmıyordur yani. Şimdi bize orada iki kahkaha attık diye hemen bilmem neci, neman yaptıysan şimdi sen kim bilir neler kullanıyorsundur burada diye düşündük yani şeyde.

-Neyse, dava falan açmayacağız tabii ki. Birkaç izleyicimiz de 'Ya aslında bunlar size çok ağır...' Çok ağır. Ha, şu gevşeklikte olanlara da şunu tavsiye ederim; 'Ya ne var ya, siz de espriyi kaldıramıyorsunuz.' falan var ya böyle şeyler...

-E tamam, Cüneyt Özdemir'in adını kaldıralım, senin adını koyalım. Sen eğer içinde rahatsan bu espride, 'Tamam ya bu espri, herkese yapılır.' diyorsan eyvallah. Tamam biz de bir şey demedik, güldük geçtik.