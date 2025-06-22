Sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, gözaltına alınan Fatih Altaylı'ya destek mesajı paylaştı.

"36 SN'LİK BİR ÇARPITMA METİN YETERLİ OLABİLİYOR"

Özdemir, "Biliyoruz ki Fatih Altaylı’nın gözaltına alınma nedeni sadece bu konuyla değil son zamanlarda hükümete yönelik sert eleştirileri. Kurt kuzuyu yemeye karar verince 36sn’lik bir çarpıtma metin yeterli olabiliyor" dedi.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Özdemir'in paylaşımında ayrıca, "Fatih Altaylı’nın gözaltına alındığı suçun yatarı bile yok. Bu yüzden bu kararı alanlara dostça ve içten bir ricam var. Fatih Altaylı’yı serbest bırakın. Fatih Altaylı gazetecidir. Ve gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.

İktidara da çağrıda bulunan Özdemir şunları kaydetti:

"HÜKÜMETİ YÖNETENLERE VE BU KARARI ALANLARA BİR ÇAĞRIM VAR"

"Şu anda troller Fatih Altaylı'nın gözaltısı üzerine halay çekiyorlar ama hala aklı selim düşünen hükümeti yönetenlere ve bu kararı alanlara bir çağrım var.

‘Bırakın muhalefet de sesini beğenseniz de beğenmeseniz de biraz olsun duyurabilsin. Her beğenmediğinizi sesi susturabilirsiniz ama tarih gösteriyor ki bu uzun dönemde sürdürülebilir bir yöntem değil."