Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren şarkıcı Hayko Cepkin'in, adliye girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Cepkin, kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelik, "Her şeyi köpürtün abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b..k yok" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÖZDEMİR: ŞU KİBİRE BAKIN HELE

Söz konusu ifadelerin ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cepkin'e tepki gösterdi.

Özdemir paylaşımında, "Şu kibire bakın hele! Gazetecileri küfürle azarlaması, savcıları küçümsemesi... Savcılar aramışlar, 'Hayko Bey gelin ifadenize danışacağız' demişler meğerse! Öyle bir hava var ki adam adliyeye hesap sormaya geliyor sanırsın! 'Nasıl olsa bana bir şey olmaz' kafasının zirvesi. Özgüven patlaması!" ifadelerini kullandı.

CEPKİN'DEN YANIT: ÇOK DOĞRU TESPİT

Özdemir'in paylaşımını alıntılayan Hayko Cepkin, "Aynen öyle cücüllatam çok doğru tespit. Herkese nasip olmaz. İnsan kendisinin tertemiz ve mis gibi olduğunu bildiği zaman işte böyle salınarak giriyor her kapıdan içeri çok şükür" dedi.

Cepkin paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta iki tık fazla alayım diye insanların hayatlarını hiçe sayarak haber yapanlar için de bizim bir serzenişimizin olması çok normal. Esas anormal olan bunu sanki dev bir mağduriyete çevirip inlemeniz."

ESKİ PAYLAŞIMINI ANIMSATTI

Tartışmanın devamında ise Özdemir, Cepkin'in 2023'te deprem sonrası Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e destek verdiği sosyal medya paylaşımlarını anımsattı.

Özdemir, Cepkin'in savcılık ifadesinde yer aldığı belirtilen, "Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem" sözleri ile geçmişte yaptığı paylaşımlar arasında çelişki bulunduğunu öne sürdü.

Özdemir, bir diğer paylaşımında da "Bir özür var mı? 'Yanıldım' demek var mı? Yok" ifadelerini kullandı.

Özdemir tepkisini şöyle sürdürdü:

"Son savcılık ifadesinde bakın ne diyor! 'Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem.' Peki bu alttaki paylaşımlar ne? En azından bir özür var mı? O da yok tabii… 'Yanıldım' demek var mı? Yok! Ama kibir hala had safhada; gazetecilere b..k demeler, savcıları küçümsemeler!"