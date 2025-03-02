Wolverhampton Wanderers'ın yıldızı Matheus Cunha, kanser tedavisi gören minik bir taraftara verdiği sözü tuttu. Wolves'ın geçen hafta sonu Bournemouth'a karşı oynanan maçta gol atarsa ​​'J' işareti yapacağına dair beş yaşındaki Junior'a söz veren Cuhna, fileleri buldu ve gol sevincini minik taraftara hediye etti.

Cunha keeping his promise to Junior pic.twitter.com/QEkYhyzhRR — Wolves (@Wolves) February 24, 2025

Agresif bir beyin kanseri türü olan Medulloblastoma nedeniyle kemoterapi tedavisi gören Junior için golünü atan Cunha, maçta gol attığı topu da 5 yaşındaki taraftara hediye etti. Junior'a bir forma ve kendi formasını da imzalı şekilde hediye eden Brezilyalı oyuncu, minik taraftarın evine giderek yürekleri ısıttı.

'GÜZEL BİR ANI'

Junior'ın büyükbabası Armando, tüm bu deneyimin bir hediye gibi olduğunu söyledi ve "Junior'a gol atarsa ​​sevineceğini söylemişti, bu yüzden maç sırasında bunu gördüğünde harika bir sürpriz oldu. O mütevazı bir adamdı ve tüm aileye karşı gerçekten çok iyiydi." diye konuştu. Junior'ın annesi Chloe ise, Cunha'nın evi ziyaret etmesinin harika bir deneyim olduğunu söyledi.

Genç taraftarın annesi "Hepimiz şoktaydık, dürüst olmak gerekirse ben hala şoktayım. Oğlum etrafta olmasını ve birlikte top oynamayı çok seviyordu. Artık onun için sonsuza dek hafızasında kalacak güzel bir anı var. Junior'un sadece hastaneleri hatırlamasını istemedik ve bu ona güzel, farklı bir anı kazandırdı." ifadelerini kullandı.