NBA'de normal süresi büyük bir çekişmeye sahne olan ve uzatmalara giden karşılaşmada Detroit Pistons, Capital One Arena'da konuk olduğu Washington Wizards engelini 144-140'lık skorla aşmayı başardı. Konuk ekibin bu sezonki 8. galibiyetine ulaştığı zorlu gecede parkeye damgasını vuran isim ise Cade Cunningham oldu.

Rakip potaya tam 52 sayı bırakan ve yanına 11 asist ekleyerek etkileyici bir "double-double" performansına imza atan genç süperstar, kariyer sayı rekorunu kırarak zaferin mimarı oldu. Detroit cephesinde Ausar Thompson 17 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparak galibiyete dev bir katkı sunarken, Paul Reed de 13 sayı ve 11 ribauntluk "double-double" performansıyla pota altında önemli rol oynadı.

WİZARDS 9. YENİLGİSİNİ ALDI

Taraftarı önünde son ana kadar pes etmeyen Washington Wizards'ta yıldız isimlerin yüksek skor üretimi mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Ev sahibi ekipte Trae Young 37 sayı ve 14 asist, Anthony Davis ise 30 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yapmalarına rağmen takımlarının sezonun 9. yenilgisini almasına engel olamadı.

BONA'SIZ PHİLADELPHİA KAZANDI

Gecenin dikkat çeken bir diğer karşılaşmasında ise Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Toronto Raptors'ı 123-112 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Milli basketbolcumuz Adem Bona, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelede süre alamadı.

Ev sahibi Sixers'ta Tyrese Maxey 27 sayıyla takımının en skorer ismi olarak öne çıkarken; Joel Embiid 20 ve Jaylen Brown 18 sayıyla galibiyete önemli destek verdi. Toronto Raptors cephesinde ise RJ Barrett'ın 31 sayı ve 14 ribauntluk performansı karşılaşmanın en skorer ismi olmasına yetse de yenilgiyi önleyemedi.