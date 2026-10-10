Buzdolabının sebzelik rafında unutulan ve zamanla çürüyen domatesler çoğu zaman lekelendiği ya da yumuşadığı için doğrudan çöp kovasına gider. Oysa yemek yapmaya uygun görülmeyen bu domateslerin ev yaşamında hayat kurtaran pek çok kullanım alanı bulunuyor. İsrafın önüne geçen ve kimyasal deterjanlara taş çıkartan bu pratik çözümleri öğrendikten sonra çürük domatesleri bir daha asla atmayacaksınız.

METAL EŞYALARI YENİ GİBİ PARLATIYOR

Bozulmuş domateslerin içeriğinde yer alan doğal asidik bileşenler, matlaşmış ve lekelenmiş metaller için muazzam bir temizleyiciye dönüşüyor. Çürük domates parçalarını paslanmaz çelik bıçaklar, çatal-bıçak takımları veya metal mutfak gereçlerinin üzerine sürüp yaklaşık 10 dakika bekletmek yeterli oluyor. Sürenin sonunda kağıt havluyla silinip durulanan metaller ilk günkü parlaklığına kavuşuyor.

BUZDOLABINDAKİ KÖTÜ KOKULARI BİTİRİYOR

Uzun süre kullanılan buzdolaplarında sinen ağır kokuları gidermek için pahalı koku emicilere gerek kalmıyor. Yumuşamış domatesleri püre haline getirerek bir bez yardımıyla buzdolabının iç yüzeyine uygulamak, hem inatçı lekeleri söküp atıyor hem de içerideki kötü kokuları nötralize ederek ferah bir ortam sağlıyor.

BİTKİLER İÇİN MUCİZEVİ DOĞAL GÜBRE

Çürümeye başlamış domatesler, evdeki saksı çiçekleri için adeta bir vitamin deposudur. Doğranan domates parçalarını bir kaba alıp üzerine bir miktar pirinç yıkama suyu ekledikten sonra üzerini kapatıp birkaç gün fermante olmaya bırakabilirsiniz. Oluşan bu besleyici karışım saksı diplerine döküldüğünde çiçeklerin hızla canlandığı ve yapraklarının parladığı görülüyor.

YIPRANMIŞ SAÇLARA DOĞAL PARLAKLIK VE NEM

Domatesin sağlam kısımları ayıklanıp ezildikten sonra banyo öncesinde saç köklerine ve boylarına uygulanabiliyor. Hafifçe masaj yapılarak 15 dakika bekletilen ve ardından durulanan bu kür, saç diplerini besleyerek kurumanın önüne geçiyor ve tellere göz alıcı bir parlaklık kazandırıyor.

DOMATESLERİN ÇÜRÜMESİNİ ÖNLEYEN BASİT HİLE

Domateslerin buzdolabında veya tezgahta çürümesini en baştan engellemek de oldukça kolay. Satın alınan domatesleri saklama kabına ya da tezgaha yerleştirirken sap kısımları alta gelecek şekilde koymak, hava ve nem girişini keserek tazelik süresini iki katına çıkarıyor.