Avustralya'nın New South Wales eyaletinde akıllara durgunluk veren bir keşif gerçekleşti. Tibooburra yakınlarındaki arazide günlerdir arama yapan deneyimli bir define meraklısı, metal dedektörünün verdiği hafif uyarı üzerine durakladı. Sinyalin zayıflığına rağmen içgüdülerine güvenerek kazmaya başlayan adam, yalnızca 40 santimetre derinlikte hayatını değiştirecek keşfe ulaştı.

ZAYIF BİR SİNYAL, MİLYONLUK BİR SÜRPRİZ

Arama anlarını kaydeden define avcısı, dedektörün ilk başta devasa bir parçayı işaret edecek güçte ötmediğini dile getirdi. Kazdıkça cihazın tepkisinin sertleştiğini ve yaklaşık 10 santimetre derine indiğinde seslerin çılgına döndüğünü belirten kaşif, çukurun ortasında beliren sarı rengi görünce donakaldı.

İlk başta toprağa gömülü bir patates gördüğünü düşünen adam, eline aldığı taşın ağırlığını fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlığını ve sevincini kahkahalarla paylaşan defineci, bunun saf bir altın kütlesi olduğunu anladığı anlarda heyecanını gizleyemedi.

DEĞERİ TAM 10 MİLYON LİRA

Bulduğu nadir parçaya esprili bir yaklaşımla "Tibooburra Patatesi" adını veren avcı, külçeyi detaylı testlere soktu. İçerisinde kuvars damarları da barındıran kütlenin toplam ağırlığı 1.218 gram olarak ölçülürken, bunun yaklaşık 940 gramının tamamen saf altından oluştuğu kesinleşti. Uzmanlar külçenin ham piyasa değerinin 150 bin ile 160 bin dolar arasında seyrettiğini, özel bir koleksiyoncuya satılması halinde ise rakamın 200 bin dolar (yaklaşık 10 milyon lira) seviyesine kadar fırlayabileceğini öngörüyor.

YILLARCA ÇIKAN ÇÖPLERİN ARDINDAN GELEN ÖDÜL

Yıllardır bu işle uğraşan şanslı madenci, bugüne kadar araziden sayısız paslı çivi, at nalı ve kurşun mermi gibi değersiz parçalar topladığını, sabrın sonunda böylesi bir ödülle taçlanmasının mucize gibi hissettirdiğini anlattı.

Bölgedeki ekipman satıcıları da bulunan parçanın olağanüstü olduğunu doğruluyor. Dedektörle arama yapanların küçük parçalar bulup "ons kulübüne" girmesinin sık rastlanan bir durum olduğunu belirten uzmanlar, tek seferde 1 kilonun üzerinde yekpare altın bularak "kilo kulübüne" adım atan kişi sayısının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekiyor.