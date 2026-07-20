Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) bünyesinde faaliyete geçen Depozito İade Sistemi, ülke genelinde kurulu DOA İade Makineleri aracılığıyla atık ambalajları toplama sürecini sürdürüyor.

Ancak vatandaşların iade noktalarına getirdiği her ambalaj sistem tarafından kabul edilmiyor. Makinelerin atıkları tanımlayabilmesi için ambalajların üzerinde belirli ayırt edici işaretlerin bulunması ve fiziksel bütünlüğünün korunması şart koşuluyor.

MAKİNELERİN AMBALAJ KABULÜ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Sistem kapsamındaki DOA İade Makinelerinin atıkları geri çevirmemesi için ambalajların şu iki ana kriteri karşılaması zorunlu tutuluyor:

DOA Amblemi ve Kodu Bulunması: İade edilecek ambalajın üzerinde, sisteme kayıtlı olduğunu gösteren DOA kodu ve DOA ambleminin basılı olması gerekmektedir. Bu işaretleri taşımayan ambalajlar makine tarafından işleme alınmamaktadır.

Fiziksel Bütünlüğün Korunmuş Olması: Ambalajların ezilmemiş, kırılmamış ya da deforme edilmemiş olması önem arz ediyor. Makineler, tarama esnasında formu bozulmuş veya hasar görmüş olan atık ambalajları sistem dışı bırakmaktadır.

BİREYSEL KULLANICILAR İÇİN GÜNLÜK 200 ADET SINIRI

TÜÇA tarafından paylaşılan resmi verilere göre, iade noktalarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçilmesi ve sistem işleyişinin düzeni amacıyla bireysel kullanıcılara yönelik kota uygulaması getirildi.

Resmi Kota Tanımı: Bireysel kullanıcılar, bir gün içerisinde en fazla 200 adet depozitolu ambalajı sisteme teslim etme hakkına sahiptir. Bu sınırın üzerindeki ambalajların iadesi aynı gün içinde gerçekleştirilememektedir.

İADELER DOA DİJİTAL CÜZDANINA AKTARILIYOR

Kabul şartlarına uygun olarak makineye teslim edilen her ambalajın depozito karşılığı, nakit olarak ödenmemektedir. Hak edilen depozito bedelleri, sisteme kayıtlı kullanıcıların DOA dijital cüzdan hesaplarına elektronik bakiye olarak doğrudan tanımlanmaktadır.