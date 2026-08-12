Yükselen yaşam maliyetleri ve geçim kaygısı, tüketicileri nakit açıklarını kapatabilmek için birden fazla bankaya ait kredi kartını aynı anda kullanmaya zorluyor.

Ancak bir kartın ekstre borcunu diğer karttan çekilen nakit avans veya kredili mevduat hesabı (KMH) ile ödeme yöntemi, finansal dengeleri tamamen sarsıyor. Borcu yeni bir borçla çevirme alışkanlığının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan uzmanlar, kontrolsüz kart kullanımının tüketicileri içinden çıkılması imkansız bir finansal darboğaza sürüklediğine dikkat çekiyor.

LİMİT YANILGISI VE KATLANAN GECİKME FAİZLERİ İFLASA SÜRÜKLÜYOR

Çok sayıda karta sahip olmak, kişide gerçek bütçesinin çok üzerinde bir harcama gücü olduğu yanılsamasını yaratıyor. Kontrolsüz tüketimi tetikleyen bu durum, farklı hesap kesim ve son ödeme tarihlerinin takibini zorlaştırarak ödemelerin gecikmesine zemin hazırlıyor.

Yüksek seyreden akdi ve gecikme faiz oranları altında ekstrelerin yalnızca asgari ödeme tutarlarını yatırmak, biriken borcun erimesini sağlamıyor. Ödenmeyen bakiyelere eklenen faizler, borcun her ay katlanarak büyümesine ve tüketicinin borç cenderesinde sıkışıp kalmasına yol açıyor.

Birden fazla kartta yüksek borç/limit oranına ulaşılması ve asgari ödemelerin dahi aksatılması, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) bünyesindeki Findeks kredi notunu hızla aşağı çekiyor. Kredi sicilindeki bu bozulma, bireylerin tüm bankacılık sistemindeki güvenilirliğini sarsıyor.

Yasal takip veya icra süreci henüz başlamamış olsa bile düşen kredi notu; gelecekte konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi almayı imkansız kılarken, mevcut kredi kartı limitlerinin bankalarca dondurulmasına veya düşürülmesine neden oluyor.

UZMANLARDAN BİREYSEL İFLASI ÖNLEYECEK 4 KRİTİK ADIM

Finansal uzmanlar, bütçe dengesini yeniden kurmak ve bireysel iflasın önüne geçmek için şu adımların zaman kaybetmeden atılmasını öneriyor:

Fazla Kartları Anında İptal Edin: Harcama disiplinini bozan, takibi zorlaştırarak ödemelerin gecikmesine yol açan ve yıllık aidat yükü getiren kartları kapatın.

Harcamaları Tek Kartta Toplayın: Toplam kredi limitinizi belgelenebilir aylık gelirinize uygun bir seviyeye çekerek tüm harcamaları tek bir ana kart üzerinden izleyin.

Asgari Ödeme Tuzağına Düşmeyin: Asgari tutarın borcu kapatmadığını, sadece süreci ertelediğini unutmayın; ekstre borcunun tamamını ödemeyi alışkanlık haline getirin.

Borçları Tek Çatı Altında Yapılandırın: Borcu başka bir kartın nakit avansıyla döndürmek yerine, tüm kart borçlarını tek bir bankada düşük faizli ve uygun taksitli yapılandırma kredisiyle birleştirin.