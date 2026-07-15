Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla özel tasarımlı 5 liralık hatıra madeni para bastı. Tedavüle sunulan bu yeni parayla birlikte, Darphane'nin yakın dönemde bastığı diğer önemli hatıra paralar da yeniden gündeme geldi.

YENİ 15 TEMMUZ LİRA HATIRA PARASININ ÖZELLİKLERİ

Yeni basılan hatıra para, halihazırda tedavülde bulunan çift metalli (bimetal) 5 liralık madeni paranın teknik özellikleri esas alınarak hazırlandı.

Paranın ön yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ibaresi yer alıyor. Arka yüzünde, tedavüldeki mevcut 5 liralık madeni paranın standart tasarımı (Atatürk rölyefi, "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı ve nominal değer) aynen korundu.

YAKIN DÖNEMDE BASILAN DİĞER HATIRA PARALARI

Darphane, Türkiye'nin tarihi ve kültürel dönüm noktalarını anmak amacıyla belirli aralıklarla hatıra paraları basarak tedavüle sunmaktadır. Son yıllarda basılan ve yoğun ilgi gören diğer hatıra paralar şunlardır:

- Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel 5 Lira Madeni Parası (2023): Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı anısına Ekim 2023'te 100 milyon adet basılarak tedavüle verilmiştir.

İç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu, üzerinde "5" ibaresi ve altında "Türk Lirası" yazısı yer alıyor. Dış halkada ise sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi kullanıldı.

- 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına 1 Lira (2016): Darbe girişiminin hemen ardından, 2016 yılında anma amacıyla basılan bu para doğrudan tedavüle sürüldü.

Paranın tura yüzünde havaya kalkan elleri ve Türk bayrağını simgeleyen bir kompozisyon ile "15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına" ibaresi yer alıyor.

- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin İbadete Açılışı Hatıra Parası (2020): Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması vesilesiyle biri tedavül grubu (1 Lira), diğeri ise koleksiyonculara yönelik gümüş ve bronz olmak üzere iki farklı kategoride basıldı.

Tedavüldeki 1 liranın arka yüzünde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin silüeti yer alıyor.