Mevduat yatırımcıları yüksek faiz oranlarını fırsat bilerek parasını değerlendirmeye devam ediyor. Getirisi yatırım yapılırken bilinen mevduata yatırım yapanlar yıllık yüzde 52,5'e kadar faiz geliri kazanabiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faizi oranı yüzde 37 olsa da bankalar yüzde 40'dan fonlanıyor. Böylece mevduat faizi de yıllık yüzde 40'ın üzerinde oluyor.

Bankadan bankaya farklı faiz oranları belirleniyor. Günlük faizde yüzde 46, aylık faizde ise yüzde 43'e kadar getiri sağlayan bankalar mevduatta adeta kıyasıya yarışa girdi.

Bankalar ne kadar çok mevduat toplarsa o kadar çok kredi verebiliyor.

GETİRELER VADEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Merkez Bankası Nisan ayından bu yana faize yönelik verileri yayımlamıyor. Fakat bankalar özelinde bakıldığında 1 milyon lirasını yüzde 45 yıllık faize bağlayan bir mudi, vade sonunda 32 bin 500 lira net getiri sağlayabiliyor. 500 bin lirası olan da 3 ve 6 aylık vade oranlarıyla bir maaştan fazlasını cebine koyuyor.

1 milyon lirasını 3 ay vadeye bağlayan mudi, yıllık yüzde 45 faiz oranıyla 93 bin 500 lira kazanç sağlıyor.

1 milyon lirasını 6 ay vadeye bağlayan mudi ise yüzde 46 yıllık faiz oranıyla 194 bin lira civarında getiri sağlıyor.

1,2 MİLYON LİRAYA KADAR GARANTİ ALTINDA

"Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurtiçi şubelerinde Resmi Kuruluşlar, Kredi Kuruluşları ve Finansal Kuruluşlara ait olanlar haricindeki Türk Lirası, Döviz ve Kıymetli Maden Cinsinden Mevduat hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 1 milyon 200 bin liraya kadar olan kısmı 2026 yılı için sigorta kapsamında bulunuyor.

500 BİN TL'NİN GETİRİSİ DE UÇTU

Bankadan bankaya farklılık gösteren mevduat faizleri yüzde 45'e kadar çıkarken, 500 bin TL'nin sağlayacağı getiri de merak konusu oldu. İşte bankalara göre mevduat faizleri...

500 bin lirasını 3 ay vadeye bağlayan mudi, yıllık yüzde 45 faiz oranıyla 540 bin 719 lira kazanç sağlıyor.

500 bin lirasını lirasını 6 ay vadeye bağlayan mudi ise yüzde 47 faiz oranıyla 573 bin 710 lira kazanç sağlıyor.