İstanbul’a yeni geldiği dönemde iş arayan Özge Sancak, kendi mesleğiyle ilgili bir pozisyon için yaptığı başvuruda duyduğu gerekçeyle şaşkına döndüğünü anlattı. Sosyal medyada paylaştığı videoda yaşadıklarını aktaran Sancak, işverenin kendisini burcu nedeniyle değerlendirme dışı bıraktığını öne sürdü.

İŞ BAŞVURUSUNDA BURÇ ŞAŞKINLIĞI

İstanbul’a ilk geldiğinde bir apartta kaldığını belirten Sancak, burada tanıştığı bir arkadaşının çalıştığı iş yerinde personel arandığını öğrendiğini söyledi. Pozisyonun kendi uzmanlık alanıyla ilgili olduğunu ifade eden Sancak, arkadaşının aracılığıyla CV’sini şirkete gönderdi. Başvurusunun ardından arkadaşından aldığı yanıtın kendisini şaşırttığını belirten Sancak, işverenin burcunu gerekçe gösterdiğini söyledi.

"BU KIZ AKREP BURCU OLMAZ DEDİLER"

Sancak, arkadaşına iletilen gerekçeyi, “Daha sonra arkadaşıma, ‘Bu kız Akrep burcu, olmaz’ demişler. Neymiş efendim, müdürleri ya da patronları Akrep burcu kadınlarla anlaşamıyormuş” sözleriyle anlattı.

Yaşadığı durumu trajikomik olarak değerlendiren Sancak, olayın ardından şirkete esprili bir e-posta göndermeye karar verdiğini aktardı.

YÜKSELEN BURCUYLA İLGİLİ ŞAKA YAPTI

Gönderdiği e-postada yükselen burcuyla ilgili daha önce verdiği bilginin yanlış olduğunu belirten Sancak, “Yükselenimin Yay değilmiş, Oğlakmış olduğunu yazmışım. Yanlış bilgilendirme için özür dilerim beyefendi” ifadelerini kullandı.

Sancak, gönderdiği bu e-postanın ardından beklemediği bir gelişme yaşandığını söyledi. Şirketin kendisini iş görüşmesine çağırdığını belirten Sancak, görüşmeye gittiğini fakat sonuçta işe kabul edilmediğini anlattı.

GÖRÜŞMEDE BURÇ MESELESİ GÜNDEME GELDİ

İş görüşmesinin başında kendisine farklı gerekçeler sunulduğunu ifade eden Sancak, konuşmanın ilerleyen bölümünde asıl nedenin açık şekilde dile getirildiğini öne sürdü.

Sancak, kendisine aktarılanları şöyle anlattı: “Önce ‘Ondan değil, bundan’ gibi gerekçeler söylediler. Sonrasında ise açıkça, ‘Ama evet, beyefendi Akrep burcu kadınlarla anlaşamıyor. Öyle bir durum var, o yüzden istemiyor’ denildi."