Kaza, D-100 kara yolunun Sakarya istikametinde, Taşköprü mevkisindeki ışıklı kavşak yakınlarında meydana geldi. Ahmet Gülbahar yönetimindeki 06 DBS 65 plakalı otomobil, K.K. idaresindeki 81 AFS 028 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ahmet Gülbahar, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gülbahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülbahar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.