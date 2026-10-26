İstanbul'un Pendik ilçesindeki Tersane Köprülü Kavşağı'nda yapılacak güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çalışmaların 27 Ekim'de başlayacağını ve yaklaşık 50 gün süreceğini açıkladı.
SOL ŞERİT KAPATILACAK
İBB'nin açıklamasına göre, D-100'ün Ankara yönündeki sağ şeridi ile aynı yöndeki yan yolun sol şeridi çalışma boyunca geçici olarak daraltılacak. Düzenleme, kavşaktaki güçlendirme çalışmalarının güvenli biçimde yürütülmesi amacıyla uygulanacak.
SABAH AKŞAM TRAFİK KİLİDİ
Sürücülerden özellikle yoğun saatlerde güzergâhtaki trafik durumunu dikkate almaları ve bölgedeki yönlendirme işaretlerine uymaları istendi. Şerit daraltmasının özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu artırabileceği değerlendiriliyor.