İstanbul'da D-100 kara yolunda kavgaya karışan 3 sürücüye toplam 540 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetleri 60 gün el konulan ve kullandıkları aracın trafikten men edilen sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

"TRAFİKTE SALDIRI AMAÇLI ARAÇTAN İNMEK"

Eyüpsultan D-100 kuzey yan yolunda sürücülerin kavgasının ve trafiği engellediğinin görüldüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri detaylı bir inceleme başlatı.

Teknik incelemelerin ardından kavgaya karışan sürücüler F.A. (42), M.Y. (49) ve motosiklet sürücüsü A.S.D. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Olayın bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildiği belirlendi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amacıla araçtan ınmek" maddesi uyarınca ceza kesildi. Ehliyetleri 60 gün el konulan sürücülerin kullandıkları araçlar da 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Ayrıca kişiler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.