Missouri eyaletinin Emma kasabası yakınlarındaki Interstate 70 otoyolunda uygulanan yöntem, geleneksel beton ve kaya dolgusu çözümlerine alternatif olarak geliştirildi. Toprağın hareketini durdurmak amacıyla kullanılan plastik kazıklar, hem maliyet avantajı hem de geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmeleri nedeniyle dikkat çekti.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİKTEN KAZIK ÜRETTİLER

Missouri Üniversitesi ile eyalet ulaşım yetkililerinin ortak çalışmasında, geri dönüştürülmüş plastik malzemeler kullanılarak dayanıklı kazıklar üretildi. Yaklaşık 2,4 metre uzunluğunda ve 9 santimetre kalınlığındaki kazıklar, özel makineler yardımıyla toprağın derinliklerine çakıldı.

Birbirine yaklaşık 90 santimetre mesafeyle yerleştirilen kazıkların, yamaç boyunca oluşan toprak hareketlerini engellemesi amaçlandı. Tamamen toprağa gömülen kazıklar, yüzeyde herhangi bir çıkıntı oluşturmadan zemini güçlendirecek şekilde tasarlandı.

Bu yöntem sayesinde yamaçtaki toprağın kaymaya karşı direncinin artırılması ve otoyolun güvenliğinin sağlanması hedeflendi.

GELENEKSEL YÖNTEMDEN YÜZDE 25 DAHA UCUZA MAL OLDU

Mühendislerin yaptığı maliyet hesaplamalarında, plastik kazıklarla gerçekleştirilen güçlendirme işleminin geleneksel kaya dolgusu yöntemine göre yaklaşık yüzde 25 daha ekonomik olduğu belirlendi.

Uygulamanın ardından gerçekleştirilen takip çalışmalarında, plastik kazıklarla güçlendirilen yamaçların sağlamlığını koruduğu görüldü. Yapılan incelemeler, sistemin toprak hareketlerini kontrol altına almada başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

Elde edilen olumlu sonuçların ardından benzer yöntemler ABD'nin Iowa ve Texas eyaletlerindeki yol güçlendirme çalışmalarında da kullanılmaya başlandı. Böylece geri dönüştürülmüş plastiklerin, heyelan riski taşıyan bölgelerde geleneksel yapı malzemelerine alternatif olabileceği gösterildi.