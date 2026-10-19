Antalya Alanya'da yaşanan akılalmaz olayda, şüpheliler dağlık alana kaçırdıkları kişiye zorla 15 milyon euroluk senet imzalattılar. İhbar üzerine harekete geçen ekipler 8 lişiyi gözaltına aldı.

Alanya'da yaşayan H.G., iddiaya göre dağlık alana kaçırılarak zorla kendisine 15 milyon euro tutarında senet imzalattırıldı, 2 gün sonra da serbest bırakıldı. H.G.'nin ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.O. ve S.G. isimli kadınlar ile V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara imzalattırılmış senetler ele geçirildi. Şüphelilerden N.H. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri ise bu sabah adliyeye sevk edildi.