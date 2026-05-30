Peru’nun güneyindeki Pisco Vadisi’nde bulunan ve "Delikler Kuşağı" (Band of Holes) olarak bilinen 5.200’den fazla gizemli çukurun sırrına dair yeni bir bilimsel çalışma yayımlandı. Antiquity dergisinde yer alan araştırmaya göre, Monte Sierpe bölgesindeki bu devasa yapı, antik İnka İmparatorluğu'nun kaynak yönetiminde kullandığı karmaşık bir muhasebe sisteminin parçası olabilir.

2 METRE GENİŞLİĞİNDE 1 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKURLAR VAR

Monte Sierpe yamaçlarında yaklaşık bir mil (1,6 km) boyunca uzanan, her biri ortalama 2 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğindeki çukurlar, onlarca yıldır arkeologlar tarafından inceleniyordu. Sydney Üniversitesi'nden dijital arkeolog Jacob L. Bongers liderliğindeki ekip, ileri teknoloji drone haritalama ve mikroskobik analiz yöntemlerini kullanarak bölgeyi yeniden taradı. Araştırma sonucunda çukurların rastgele değil, belirli bloklar ve hassas sıralar halinde dizildiği, bunun da İnkaların düğümlü iplerle kayıt tuttuğu "khipu" sistemine benzer bir sayısal veri takip aracı olabileceği tespit edildi.

TİCARET OLARAK KULLANILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Çukurların içinde yapılan analizlerde mısır kalıntıları ile sepet yapımında kullanılan saz ve hasır otu polenlerine rastlandı. Bu bulgular, çukurların İnka yönetimindeki "mit’a" adı verilen zorunlu iş gücü ve vergi sisteminin bir parçası olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bölge halkının devlete olan katkılarının bu çukurlar aracılığıyla envanterinin tutulduğunu ve mısır gibi ürünlerin burada takas edildiğini öne sürüyor.

ARAŞTIRMALARA DEVAM EDİLİYOR

Monte Sierpe, Peru’nun sahil şeridi ile dağlık bölgelerini birbirine bağlayan stratejik bir ticaret kuşağında yer alıyor. Geç Ara Dönem'de yoğun bir nüfusu barındıran bu bölge, takas ekonomisinin merkezi konumundaydı. Jacob L. Bongers, eldeki verilerin güçlü bir ticaret ve muhasebe işlevine işaret ettiğini ancak hipotezin kesinleşmesi için bölgedeki diğer yerleşimlerle karşılaştırmalı çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti. Arkeologlar, bu benzersiz sistemin neden sadece bu bölgeyle sınırlı kaldığını anlamak için araştırmalarını sürdürüyor.