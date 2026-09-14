Nepal tarafında, 5 bin 364 metre yükseklikteki Everest Ana Kampı’nda ilkbahar tırmanış sezonunda binlerce dağcı, rehber ve görevli bir araya geliyor. Araştırmada, yaklaşık 50 günlük yoğun dönemde kamptaki insan faaliyetlerinin buzul üzerinde önemli miktarda ek ısı oluşturduğu belirlendi.

GÜNDE 6 BİN LİTREDEN FAZLA

Yüksek rakımda susuz kalmamak için fazla miktarda su tüketen dağcılar ve rehberler, Everest Ana Kampı’nda günde 6 bin litreden fazla idrar üretiyor. Katı insan atıkları toplanarak bölgeden taşınırken, idrarın önemli bir bölümü doğrudan buzul üzerine bırakılıyor.

Araştırmada, insan idrarından açığa çıkan ısının yaklaşık 50 günlük tırmanış sezonunda 154 ton buz ve karın erimesine neden olabilecek seviyeye ulaştığı belirlendi. Bu miktar, Everest'teki yoğun insan faaliyetlerinin buzul üzerindeki beklenmedik etkilerinden biri olarak dikkat çekti.

KAMPTAKİ YAKIT KULLANIMI DA ETKİLİ

Araştırmacılar Everest Ana Kampı’ndaki yakıt tüketimini de mercek altına aldı. Yaklaşık 1.600 çadırın bulunduğu kampta yemek pişirmek, ısınmak ve elektrik üretmek için yüzlerce LPG tüpünün yanı sıra binlerce litre gazyağı ve benzin kullanıldığı belirlendi.

Yakıt kullanımı ile insan idrarından kaynaklanan ısı birlikte değerlendirildiğinde, ortaya çıkan enerjinin bir tırmanış sezonunda yaklaşık 2 bin 492 ton buz ve karı eritebilecek seviyeye ulaştığı hesaplandı. Üstelik helikopter uçuşları, dağcıların vücut ısısı ve malzeme taşıyan yakların oluşturduğu ısı araştırmanın hesabına dahil edilmedi.

Araştırmada Everest çevresindeki buzulların erimesindeki temel etkenin iklim değişikliği olduğu belirtilirken, her yıl binlerce kişinin doğrudan buzul üzerinde kurulan ana kampta bulunmasının erime sürecine ek yük oluşturduğu vurgulandı. Araştırmacılar uzun vadede ana kampın buzul üzerinden daha istikrarlı bir bölgeye taşınmasının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.