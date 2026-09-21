Gönüllüler, Stelvio Milli Parkı’ndaki barınak veya orman evlerinde kalacak ve park ekibiyle birlikte görev yapacak. Program kapsamında yemek ve görevler sırasında yapılacak kurum içi transferler karşılanırken, seyahat masrafları ve mali destek amacıyla aylık 400 euro ödeme yapılacak.

1 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ KONAKLAYACAKLAR

Programa kabul edilen gönüllüler Alpler’in kalbindeki Stelvio Milli Parkı’nda 1 ay yaşayacak. Konaklama için park içerisindeki barınaklar veya orman evleri kullanılacak. Yemek ve görevlerle bağlantılı transferler de program kapsamında karşılanacak.

Seçilen kişiler yalnızca bölgede konaklamayacak, aynı zamanda park ekibinin aktif üyeleri olarak çeşitli görevler üstlenecek. Gönüllüler geyik ve altın kartal gibi bölgedeki yaban hayatının izlenmesine, patikaların bakımına ve ziyaretçilere yardımcı olacak.

GÖNÜLLÜLERE 400 EURO ÖDENECEK

Program kapsamında gönüllülere seyahat masrafları ve mali destek amacıyla aylık 400 euro ödeme yapılacak. Katılımcılardan ayrıca parkta sürdürülebilir turizmin tanıtılması amacıyla deneyimlerini fotoğraf ve dijital içeriklerle belgelemeleri istenecek. Fotoğrafçılık, sosyal medya yönetimi ve içerik oluşturma becerileri başvurularda olumlu değerlendirilecek özellikler arasında yer alıyor.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Programa 18 ile 40 yaş arasındaki kişiler başvurabilecek. Adayların çevre koruma ve doğaya ilgi duyması, yüksek rakımlı ve engebeli arazilerde yürüyebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olması gerekiyor. Yerel personelle iletişim kurulabilmesi için temel düzeyde İtalyanca veya İngilizce bilgisi de şartlar arasında bulunuyor. Başvuruların Stelvio Milli Parkı’nın resmi internet sitesi veya Avrupa Birliği’nin gençlik platformları üzerinden yapılabileceği belirtildi. Kontenjanın sınırlı olduğu programa uluslararası başvurular da kabul ediliyor.

STELVIO MİLLİ PARKI NEREDE?

İtalya’daki Stelvio Milli Parkı, Alpler’de yer alıyor. Ortles-Cevedale Buzulu’nun da bulunduğu bölge, yüksek dağları, yaban hayatı ve virajlı dağ yollarıyla biliniyor. Gönüllüler 30 günlük program boyunca parkın korunması, bakımı ve tanıtımına yönelik çalışmalarda görev alacak.