Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin önemli tarımsal ihraç kalemlerinden biri olan kestanede hasat mesaisi hız kazandı. Ülke genelindeki yıllık rekoltenin büyük bölümünü karşılayan Ege, Karadeniz ve Marmara havzalarında toplanan ürünler toptancı halleri ile perakende tezgahlarına sevk edilmeye başlandı.

Kestane ağacı, iklim ve toprak seçiciliği yüksek bir tür olarak biliniyor. Ilıman, nemli ve aşırı yaz kuraklığı görülmeyen yayla iklimlerini tercih eden ağaçlar, kireçsiz, derin ve hafif asidik orman topraklarında verimli şekilde gelişiyor. Üretim, iklim gereksinimleri nedeniyle çoğunlukla 400 ila 1200 metre arasındaki engebeli dağ yamaçlarında gerçekleştiriliyor.

HASADI GELENEKSEL YÖNTEMLERLE YAPILIYOR

Arazi şartlarının eğimli olması, hasadın makineler yerine geleneksel yöntemlerle yapılmasına yol açıyor. Olgunlaşan kestaneler, üreticilerin ağaçlara çıkarak uzun sırıklarla dalları çırpmasıyla yere dökülüyor. Dikenli yumaklar halinde toprağa düşen ürünler kalın eldivenlerle toplanıp çuvallara aktarıldıktan sonra "gömü" denilen nemli çukurlara yatırılıyor. Üzeri eğrelti otlarıyla kapatılarak birkaç hafta bekletilen kestanelerin dikenli kabukları yumuşayıp açılıyor ve ardından yapılan boylama işlemiyle ürün tüketime hazır hale getiriliyor.

KİLOGRAM FİYATI 750 LİRAYA ÇIKIYOR

Sezonun açılmasıyla birlikte piyasadaki fiyat dengeleri de netleşiyor. Üreticiden ilk çıkışta kilogramı 150 ile 200 lira arasında alıcı bulan kestane, büyükşehir hallerine ulaştığında toptan olarak 250 ile 320 lira bandında işlem görüyor. Perakende pazar ve manavlarda standart boy ürünler 300 ile 450 lira arasında satılırken, seçilmiş iri boy kebaplık kestanelerin kilogram fiyatı 750 liraya kadar ulaşıyor.