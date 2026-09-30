Anadolu topraklarında doğada kendiliğinden yetişen ve meyvesinin ucundaki yıldız biçimli izlerle tanınan alıç, bu yıl rekor fiyatıyla adından söz ettiriyor. Aktarlarda ve e-ticaret platformlarında adeta kapışılan kuru alıcın kilogram fiyatı 310 TL’den başlayıp 1.400 TL’ye kadar çıkıyor. İlkbaharda beyaz ve pembe çiçekler açan, sonbaharda ise kırmızı ve sarı tonlarına bürünen bu mucizevi meyve, yüksek piyasa değeriyle toplayıcısının yüzünü güldürürken alıcısını şaşırtıyor.

KURAKLIKTA TANELERİ KÜÇÜLÜYOR

Tadı bildiğimiz tatlı meyvelere pek benzemeyen alıç; ilk ısırıkta hafif ekşi ve buruk bir tat sunarken ardından belli belirsiz bir tatlılık bırakıyor. Elmayı andıran etli dokusunun içinde sert çekirdekler barındıran bu meyve; dalından taze tüketilebildiği gibi marmelat, reçel, sirke ve çay şeklinde de değerlendiriliyor. Zorlu kuraklık yıllarında taneleri küçülse de değerinden hiçbir şey kaybetmeyen ağaç, dondurucu kış aylarında yabani hayat için de en kritik besin depolarından biri sayılıyor.

MİLYONLARCA KİŞİ BU YÜZDEN PARAYA KIYIYOR

Küçücük görünmesine rağmen lif ve zengin minerallerle dolu olan alıç, asıl gücünü yüksek miktardaki "polifenol" bileşiklerinden alıyor. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde doğal bir bağışıklık kalkanı sunan meyve, bu özellikleri nedeniyle yüksek fiyatına rağmen tüketicilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Küçücük boyutuna rağmen adeta bir sağlık deposu olan alıç, içeriğindeki yüksek lif, mineraller ve polifenol adı verilen güçlü antioksidan bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini baştan aşağı yeniliyor. Kalp ve damar dostu olarak bilinen bu mucizevi meyve, kan dolaşımını rahatlatarak tansiyonun dengelenmesine katkı sağlıyor ve damar sertliğinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Sindirim sistemini düzene sokarak hazımsızlığı gideren alıç, aynı zamanda güçlü antioksidan etkisiyle vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin genç kalmasını destekliyor.