Lityum, modern elektronik cihazlardan elektrikli araçlara kadar pek çok teknolojinin temel bileşeni olan bataryaların üretiminde kritik rol oynuyor. LiveScience kaynaklı habere göre, ABD’nin doğusundaki Appalachian Dağları’nda devasa büyüklükte bir lityum rezervi ortaya çıkarıldı.

2,5 MİLYON TONLUK POTANSİYEL

Uzmanlar, bölgede yaklaşık 2,5 milyon ton lityum bulunduğunu tahmin ediyor. Bu miktarın, yaklaşık 500 milyar cep telefonu, 180 milyar dizüstü bilgisayar ya da 130 milyon elektrikli araç üretmeye yetecek düzeyde olduğu ifade ediliyor.

ABD’NİN DIŞA BAĞIMLILIĞINI SARSABİLECEK KEŞİF

Uzmanlara göre bu keşif, ABD’nin Çin, Arjantin ve Şili gibi lityum üretiminde öne çıkan ülkelere olan bağımlılığını ciddi şekilde azaltabilir. Mevcut ithalat oranları dikkate alındığında, bu rezervlerin ülke ihtiyacını yaklaşık 328 yıl boyunca karşılayabileceği değerlendiriliyor.

APALAŞLARIN ALTINDAKİ GİZLİ HAZİNE

Bölgedeki lityumun, pegmatit adı verilen iri kristalli magmatik kayaçlarda bulunduğu belirtiliyor. Yatakların Alabama’dan Maine’e kadar uzanan geniş bir alanı kapsadığı aktarılıyor.

Çalışmanın ortak yazarı jeolog Christopher Holm-Denoma’ya göre, bu çalışma Appalachian bölgesindeki lityum kaynaklarına yönelik ilk kapsamlı bilimsel değerlendirme niteliğinde. Uzmanlar, lityumun günümüzde elektronik cihazlar, askeri ekipmanlar ve elektrikli araç bataryaları için vazgeçilmez bir element olduğuna dikkat çekiyor.

BÜYÜK FIRSAT, BÜYÜK RİSK: ÇEVRESEL UYARILAR

Uzmanlar, bu tür sert kayaçlardan lityum çıkarılmasının geniş çaplı açık ocak madenciliği gerektirdiğini ve bunun doğal yaşam alanlarını tehdit edebileceğini vurguluyor. Ayrıca süreç; biyolojik çeşitlilik kaybı, zehirli atık oluşumu ve yüksek sera gazı salımı gibi ciddi çevresel riskler de barındırıyor.