Şırnak’ın merkez ilçesine bağlı Balveren beldesi ile Silopi ilçesi arasında yer alan Ballıkaya mevkisinde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bölgeye numune almak amacıyla çıkan 2 mühendis, sarp ve engebeli arazide mahsur kaldı. Durumu fark eden mühendislerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye hızla AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ATEŞ YAKARAK YERLERİNİ BELİRLEDİLER

Ekipler, mühendislerin cep telefonuyla kendilerine gönderdikleri video kaydı üzerinden bulundukları tam konumu tespit etti. Ancak sarp kayalık yapısı ve zorlu arazi koşulları nedeniyle karadan ulaşımın güç olması üzerine, AFAD Başkanlığı koordinesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan acil hava desteği talep edildi. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter, güvenli iniş yapabileceği uygun bir alan bulunamaması nedeniyle ilk etapta tahliye işlemini gerçekleştiremedi.

Dağlık alanda mahsur kalan mühendisler, hem ısınmak hem de ekiplere konumlarını daha net göstermek amacıyla ateş yakarak beklemeye başladı. AFAD bünyesindeki dağcı ekibi ile jandarma personeli de karadan yaklaşık 3 saat sürmesi öngörülen zorlu bir yürüyüşle bölgeye ulaşmaya çalıştı.

GECE YARISI HELİKOPTERLE NEFES KESEN TAHLİYE

Gece karanlığı ve engebeli coğrafyanın karadan ilerlemeyi zorlaştırması üzerine, saat 03.00 sıralarında askeri helikopter bölgeye yeniden sevk edildi. Helikopterden sepet yardımıyla operasyon bölgesine özel eğitimli komandolar indirildi. Komandoların yaptığı ilk kontrollerin ardından, 2 mühendis güvenli bir şekilde sepetle helikoptere çekilerek kurtarıldı. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na götürülen mühendislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.