Japonya'nın simge yapılarından ve turistlerin ilgi odağı Fuji Dağı’nın kuzey kesimini yöneten Yamanashi eyaleti yetkilileri, tırmanış sezonu dışında zirveye çıkmaya çalışan ve mahsur kalan dağcılara yönelik yeni bir karar aldı.

Alınan önlemler kapsamında, yoğun olmayan sezonlarda izin almadan dağa tırmanan ve helikopterle kurtarılmaya ihtiyaç duyan kişilerden bu hizmetin ücreti tahsil edilecek.

Hazırlıksız ve dikkatsiz dağcıları caydırmayı hedefleyen yeni uygulamanın, komşu Saitama eyaletinde olduğu gibi helikopter operasyonlarında her beş dakika için 8.000 yen (yaklaşık 51 dolar) seviyesinde bir tarife üzerinden şekillendirilmesi planlanıyor.

Eylül başından Temmuz ayına kadar süren sezon dışı dönemde dağa çıkmayı hedefleyen kişilerden bundan böyle ayrıntılı tırmanış planları talep edilecek. Yamanashi Valisi Kotaro Nagasaki konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halktan sezon dışında tırmanış yapmaktan kaçınmalarını rica ettiklerini belirterek, bu önlemlerin insanları kış aylarında Fuji Dağı'na tırmanmanın tehlikeleri üzerine yeniden düşünmeye sevk etmesini umduklarını vurguladı.

200 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Dağın güney kesiminden sorumlu Shizuoka eyaleti yetkilileri de benzer şekilde izinsiz ve plansız tırmanış vakalarındaki artışa dikkat çekti. Shizuoka yönetimi, sezon dışı tırmanış girişimlerini yetkililere bildirmeyen dağcılara cezai yaptırım uygulayacaklarını ve kısıtlı bölgelere girişleri engellemek için denetimleri sıkılaştıracaklarını duyurdu.

Henüz helikopterle kurtarma için ayrı bir ücret açıklamayan yetkililer, hava şartlarının ağırlaştığı ve tesislerin kapandığı bu dönemdeki dikkatsiz tırmanışların önüne geçmekte kararlı. Her yıl yaklaşık 200 bin dağcının ziyaret ettiği Fuji Dağı'nda resmi tırmanma sezonu yalnızca Temmuz ile Eylül başı arasında gerçekleşiyor.

Bu tarihler dışında zirveye tırmanış yapılması hayati tehlikeler barındırdığı için tavsiye edilmezken; dağ evlerinin ve tuvaletlerin kapalı olması, patika şartlarının çetinleşmesi dağcılar için riskleri ikiye katlıyor.