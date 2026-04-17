Çekya’nın kuzeyindeki Zvicina Dağı eteklerinde bulunan devasa altın hazine için devlet tarafından ödenecek ödül miktarı açıklandı. Şubat 2025’te iki turist tarafından bulunan hazine için keşif sahiplerine yaklaşık 470 bin euro ödeme yapılacak.

SAF ALTINDAN OLUŞAN BİR KOLESKSİYON BULDULAR

Hradec Kralove’deki Doğu Bohemya Müzesi uzmanları tarafından incelenen hazinenin, 19. ve 20. yüzyıllara ait saf altın objelerden oluştuğu teyit edildi. Toplam ağırlığı 5 bin 230 gram olan koleksiyonda şunlar yer alıyor: 598 adet altın sikke, 30’dan fazla altın tütün kutusu, çeşitli mücevherler ve kişisel eşyalar.

ÖDÜL NASIL HESAPLANDI?

Bulunanların doğrudan altın olması sebebiyle yasal değerlendirmenin %100 değer üzerinden yapıldığı belirtildi. Ödül miktarı, hazinenin bulunduğu tarihteki altın gram fiyatı olan 2.237,5 kron baz alınarak hesaplandı. Bölge yönetimi tarafından onaylanan ödeme kararı, son onay için yerel meclise sunuldu.

ORTA AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Doğu Bohemya Müzesi Müdürü Petr Grulich, buluntunun eşsiz olduğunu vurgulayarak, görev süresi boyunca böyle bir keşifle karşılaşmadığını ifade etti. Yetkililer, bu koleksiyonun sadece Çekya’nın değil, Orta Avrupa’nın en büyük hazinelerinden biri olduğunu belirtti.

GİZEMİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Bilimsel incelemeler, hazinenin 1921 yılından sonra bir taş duvarın içine gizlendiğini gösteriyor ancak hazinenin gerçek sahibi veya neden oraya bırakıldığına dair henüz somut bir bilgiye ulaşılamadı.