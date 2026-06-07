Uzmanların 'Fios Fayı' olarak adlandırdığı çatlak şu anda yaklaşık 250 metre uzunluğa ulaşmış durumda. Jeologlar, çatlağın her gün 2 ila 4 milimetre arasında genişlediğini ve bölgede yaklaşık 500 bin metreküplük dengesiz bir kaya ve toprak kütlesinin bulunduğunu belirtiyor.

DAĞIN BİR BÖLÜMÜ KOPABİLİR

Yetkililer, en kötü senaryoda dağın bu bölümünün büyük bir heyelanla aşağı kayabileceğini değerlendiriyor. Ancak uzmanlar şu aşamada tek parça halinde dev bir çöküşten ziyade, kademeli kopmaların daha olası olduğunu ifade ediyor. Bölge aylardır yakından izlenirken yeni ikincil çatlakların da ortaya çıktığı bildirildi.

UYDU, DRON VE LAZERLERLE TAKİP EDİLİYOR

Riskin boyutunu belirleyebilmek için bölgede kapsamlı bir izleme sistemi kuruldu. Lazer tarayıcılar, ölçüm cihazları ve kameralar günün her saati hareketleri takip ederken, dronlar da düzenli olarak bölgenin üzerinden uçuruluyor. Yetkililer, olası bir hızlanma durumunda alarm sistemlerinin devreye gireceğini açıkladı.

SEL FELAKETLERİ SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlara göre çatlağın oluşumunda 2018 ve 2024 yıllarında yaşanan şiddetli sel olayları etkili oldu. Taşkınlar, dağın alt kısmını destekleyen nehir yatağını aşındırınca yamaç zamanla hareket etmeye başladı. Bu süreç sonunda yüzlerce metre uzunluğunda dev bir yarık oluştu.

KÖYLER İÇİN ACİL DURUM PLANI HAZIR

Yetkililer, olası bir çökme durumunda heyelanın aşağıdaki Navizence Nehri'nin önünü kapatabileceğini ve bunun da taşkın riskini artırabileceğini belirtiyor. Bu nedenle bölgedeki Chippis köyü için acil durum ve tahliye planları hazırlanırken, çevredeki sivil savunma merkezlerinde şimdiden yer ayrıldığı bildirildi.