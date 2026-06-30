Limpopo bölgesinde yaşayan yerel halk, temiz su sorununu çözmek amacıyla dağdaki doğal kaynağı kendi imkanlarıyla yerleşim yerine taşıdı. Satın alınan boruları eski ortak musluklara bağlayan köylüler, kamu fonu kullanmadan bağımsız bir dağıtım ağı kurdu.

YEREL SU ŞEBEKESİ NASIL İNŞA EDİLDİ?

Resmi kurumların altyapı çalışmalarındaki gecikmeler üzerine harekete geçen köylüler, hane başı bağış toplayarak toplamda 713,10 dolarlık bütçe oluşturdu. Bu kaynakla temin edilen plastik borular, köyün işsiz gençlerinden oluşan gönüllü iş gücüyle araziye döşendi.

Sıfırdan bir dağıtım ağı kurmak yerine, geçmiş dönemlerden kalan ve uzun süredir atıl vaziyette duran merkezi çeşmeler hedef alındı. Dağdan indirilen hatlar bu eski altyapıya entegre edilerek suyun tüm yerleşim yerindeki ortak noktalara ulaşması sağlandı.

DOĞAL AKIŞ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem, suyun dağlık ve yüksek bir araziden çıkması sayesinde tamamen yerçekimi kuvvetine dayalı olarak çalışıyor. Herhangi bir elektrikli pompa veya mekanik jeneratör kullanılmadığı için suyun taşınma maliyeti sıfır seviyesinde kalıyor.

Suyun kalitesini korumak adına pınarın çıkış noktasına taştan ilkel bir filtreleme duvarı inşa edildi. Ancak herhangi bir kimyasal arıtma işlemi yapılmadığı için borulardan akan ham su, fiziki temizliğe rağmen kirlilik riskleri taşımaya devam ediyor.